Rozhodnutí spojit práci v Brně s bydlením v klidném městě s malebnou přírodou přivedlo před časem Ivu Zádrapovou do Slavkova u Brna. Do rodinného domu, který s manželem dokončují se nastěhovali loni. Stejné rozhodnutí udělalo loni tolik lidí, že poměrný nárůst obyvatel byl ve městě největší v kraji.

Slavkov splňoval požadavy, které Zádrapová na nové bydlení měla. „Potřebujme dobré dopravní a ve Slavkově je kvalita života, vybavenost i příroda kolem lepší než v širokém okolí, proto jsme se rozhodli právě pro tohle město a jsme tu spokojení,“ řekla Zádrapová.

Za příjemný bonus pak považuje i bohatý kulturní život Slavkova. „I to je pro nás důležité, podobě jako to, že tu máme na výběr ze dvou škol a dá se tady zajít třeba i na golf,“ dodala Zádrapová.

Pro představitele města je setrvalý růst zájmu o bydlení ve městě zpráva, ze které mají poněkud smíšené pocity. „Máme radost z toho, že se město rozvíjí a je přitažlivé. Už by se ale příliv měl na pár let zastavit, ,aby se Slavkov mohl nadechnout,“ poznamenala místostarostka Marie Jedličková. Poukázala přitom na množství developerských projektů, kterým územní plán města otevřel cestu před deseti lety. „Má to své důsledky, které se nelíbí starousedlíkům. Ať jsou to přeplněné silnice, chybějící parkovací místa nebo problémy s kapacitou školy,“ poukázala Jedličková.

A přidala pohled do městské kasy. „Růst obyvatel je ještě vyšší, ne všichni si totiž chtějí nebo mohou přihlásit trvalé bydliště. A ti se pak nepočítají do statistik, podle kterých stát městu posílá podíl na daních,“ vysvětila místostarostka.

Za trvale atraktivní považuje Slavkov realitní makléř Tomáš Sovadina. „Poptávka stále převyšuje nabídku. Ceny za poslední dva roky vzrostly o deset až patnáct procent a již se začínají blížit některým okrajovým částem Brna. Na přelomu února a března se ceny u nových bytů pohybovaly kolem padesáti tisíc za metr čtvereční“ konstatoval makléř z Brněnské realitky, který sám ve Slavkově žije deset let.

Nárůst obyvatel nese problémy i pode názoru Jana Blažka, který ve městě žije třináct let. „Slavkov je krásný, proto jsem se sem přistěhoval. Ale s tím, jak přibývá lidí schází místa ve školách, hodilo by se i více hřišť nebo obchodů,“ uvažoval Blažek.

Zádrapová hodnotila mírněji. „Je poznat, že kapacity se plní, situace je myslím pořád ještě na hraně udržitelnosti. Důležité pro mně je, že se chystá rozšíření školky,“ poznamenala.