/FOTO, VIDEO/ Luxusně oděná starší dáma v béžových šatech, klobouku a karmínově červeném kožichu postává před slavkovským zámkem u amerického vozu značky Zimmer. V relativně moderním automobilu, který se svými liniemi vrací do minulosti, se podle jejího majitele Romana Kirschnera vozila tehdejší americká smetánka. Ostatně právě na její popud auto v osmdesátých letech vzniklo. Jezdil s ním dokonce i Arnold Schwarzenegger.

Ve Slavkově u Brna se v sobotu konal 22. ročník Veteranfestu. | Video: Deník/Tereza Hálová

Spolu s modelem Golden Spirit se tu nachází dalších více než dvanáct set historických vozidel. Poslední červnovou sobotu totiž Zámek Slavkov pořádal dvaadvacátý ročník Veteranfestu. Již tradičně se tak před tuto moravskou barokní dominantu sjely nejen historické automobily, ale také motocykly, traktory a další stroje. Akce je určena pro vozidla, která mají rok výroby 1989 a starší a každoročně sem přijíždějí vystavovatelé nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Rakouska a dalších zemí.

Dobových kusů přitom letošní ročník přinesl rekordní počet. Se svojí temně modrou Corvettou C3 z roku 1977 dorazil například Michal Schreiner, se zářivě červenou Škodou Felicia z roku 1959 Zdeněk Bartoš a se svojí Škodou 1000 MB z roku 1966 ověnčenou svatební výzdobou se přijel pochlubit Lubomír Skočík. Nedávno v ní totiž k oltáři vezl svoji dceru.

Motorky ve vzduchu i kaskadérské kousky. Okruh v Brně nabídl adrenalinovou show

Tyrkysově modrá barva lidově zvaného Embéčka je nepřehlédnutelná. Barva vozu je podle jejího vystavovatele původní, i když ji bylo nutné po těch letech trochu spravit. A povedlo se. Jeho vůz stejně jako vozy ostatních vypadají, jako by právě opustily brány továrny. Však si jeho Embéčko taky návštěvníci Škoda Muzea v Mladé Boleslavi spletli s výstavním exponátem. „Úplně stejný model mají v Mladé Boleslavi, jen v horším stavu. Když jsme se tam byli podívat, lidé se hrnuli k našemu autu a mysleli si, že patří k výstavě. K jejich překvapení jsme do auta nakonec nasedli a odjeli,“ směje se Skočík.

Veterány jsou jeho koníčkem. Kromě Embéčka má v garáží ještě Škodu 110 LS a dva motocykly Jawa „dvě stě padesátky“. Jak sám říká, vyžaduje to hodně času a manželčiny trpělivosti.

Obhlédnou konkurenci

Na festivalu vystavuje také Otomar Šimáček, který přijel s vozem svého syna Fiatem 128 Rally z roku 1972. Sám se však řadí i mezi návštěvníky, když se svým přítelem zvědavě okukují kousky svých spoluvystavovatelů. „Přišli jsme obhlédnout konkurenci,“ říká vesele Šimáček.

Sraz amerik v Pasohlávkách za časů Elvise. Jih Moravy obdivoval na 1689 vozů

Zajímají ho hlavně auta jeho mládí nebo naopak ta, která se u nás před rokem 1989 objevovala pouze výjimečně. „Tehdy jsem si představoval, jak v tom Renaultu Alpin přijedu na náměstí v Uherském Brodě, vystoupím a moje spolužačky mi padnou kolem krku. Vzpomínám i na to, jak se za socialismu, kdy se u nás většinou prodávala pouze auta z východní Evropy, mimořádně objevila například dodávka tisíc vozů Austin Alegro z Velké Británie. Bylo to takové zjevení minulého režimu,“ popisuje Šimáček, který se tak na festivalu vrací zpátky do minulosti.

Šimáček na festivalu oceňuje otevřený přístup organizátorů vůči vystavovatelům, stejně jako absenci něčeho, co nazývá sektářstvím. Na mnoha výstavách se totiž podle něj majitelé předválečných aut dívají na majitele mladších veteránů skrz prsty.

Johnny Depp ani Deep Purple ve Slavkově nezahrají. Koncerty přesunou do Brna

Navzdory tomu, že v zámeckém parku vedle sebe stojí vozy různého roku výroby, vozy ze začátku minulého století tu mají přece jen o něco prominentnější postavení. Stojí totiž hned na zámeckém nádvoří. To potvrzuje také ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická. „Automobily jsou rozdělené do tří kategorií podle stáří vozu s tím, že nejstarší vozidla se nacházejí přímo pod zámkem. V těchto kategoriích také soutěží. Jedná se o kategorii aut vyrobených do roku 1946, mezi lety 1947 až 1971 a mezi lety 1972 až 1989. Dále tu máme kategorii motocyklů a traktorů a ostatních strojů. Každý rok navíc vyhlašujeme novou speciální kategorii. Letos to jsou historické autobusy, v předchozích letech to ale byly například velorexy, závodní auta nebo závodní motocykly,“ uvádí Oubělická.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Druhou cenu v kategorii nejstarších vozů si z pódia právě odnáší Jaroslav Dolanský. Ten přijel se svým vozem Z 6 vyráběným v letech 1935 až 1936 firmou Československá Zbrojovka. Dnes už málo kdo ví, že pozdější Zbrojovka Brno vyráběla také auta. Výrobní kapacity automobilky byly totiž po třicátém šestém roce využity pro zbrojní výrobu.

VIDEO: Bezva Fest lákal ve Slavkově tisíce dětí a dospělých. Podívejte se

Kromě výstavy historických vozidel si návštěvníci festivalu mohli užít také kulturní program v podobě dobové hudby, tance či kostýmů a v případě zájmu i nakoupit. Při vstupu do areálu se totiž konala velká burza auto-moto sortimentu.

Kromě rekordního počtu exponátů letos pořadatelé odhadují také rekordní návštěvnost. Ta podle nich v konečném součtu atakovala hranici deseti tisíc návštěvníků.