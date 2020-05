Na organizování nových prohlídek se průvodci na zámku už těšili. Lidé by se podle Oubělické neměli ničeho obávat. „Budeme samozřejmě respektovat veškerá nařízení naší vlády a nadále budeme pokračovat ve všech aktivitách tak, abychom maximálně zajistili pohodlí a bezpečnost návštěvníků. I nadále je možný online nákup vstupenek nejen na výstavy, ale také na samotné zámecké prohlídkové trasy. Současně však již je od pondělí otevřena pokladna zámku, kde si bude možné vstupenky koupit i přímo na místě, a to i bezhotovostně,“ vysvětluje ředitelka.

Zájemci musejí počítat, že podmínky budou oproti běžnému provozu omezené. „Jsme vybaveni dostatkem hygienických prostředků. Výstavní prostory a prohlídkové trasy jsou tak pravidelně čištěny a větrány. Maximální kapacitu do prohlídkových tras zámku jsme určili na dvacet osob, aby bylo možné dodržovat bezpečnou vzdálenost,“ podotýká Oubělická.

Počet volných míst na prohlídku je možné ověřit online na webu zámku, kde se lze objednat na konkrétní hodinu.

Časově jsou zájemcům o pestrou historii zámku k dispozici denně. „Abychom se přizpůsobili, pokračujeme v sedmidenní otevírací době od pondělí až do neděle. V pátek a o víkendu máme otevřeno až do sedmi hodin večer, je tedy možné stihnout prohlídku zámku či si zajít do dětské herny SEVA i po víkendovém obědě a spojit prohlídku zámku s krásnými výhledy na západ slunce nad zámeckým parkem,“ doplňuje ředitelka.

Prozatím se museli lidé spokojit s několika výstavami a procházkami po zámeckém parku. „Od pondělí tedy mohou návštěvníci navíc vidět náš nejoblíbenější okruh Historické sály, který provází po největších sálech zámku, kde známí aktéři měnily dějiny Evropy. Další okruh je Historické salonky, který se věnuje majitelům zámku rodu Kouniců a jejich každodennímu životu. Pokračuje i expozicie Právo útrpné, která v zámeckém podzemí představuje postupy tehdejšího soudnictví a trestů a také výstavu o české stavebnici SEVA, jejíž součástí je i zmiňovaná dětská herna,“ informuje ředitelka.

V hlavní prohlídce seznamuje průvodkyně hosty s šestnácti sály v zámku. Dozvědí se o uměleckých dílech, osobnostech, ale i historii, která se v nich utvářela. V sezoně bývá lákadlem i pro zahraniční turisty, bez kterých se letos na zámku musejí kvůli doznívajícím důsledkům koronavirové krize stále obejít.

Denně je otevřený a volně přístupný také zámecký park. K dispozici je i občerstvení. „V provozu je tam mobilní restaurace, která nabízí nápoje a další rozmanité občerstvení. Otevřena bude také zámecká kavárna, kde si můžete vychutnat kávu, spoustu dobrých zákusků nebo koupit dětem zmrzlinu,“ dodává ředitelka zámku Oubělická, která všechny srdečně zve.