/FOTO, VIDEO/ Nový hudební festival Slavkov Žije přitáhne návštěvníky poprvé už dvanáctého srpna do zámecké zahrady ve Slavkově u Brna. Organizátoři slibují nezapomenutelný zážitek pro všechny účastníky. Užijí si bohatý hudební program, zábavu pro děti i dospělé a mnoho dalších překvapení. Hlavní hvězdy večera budou zpěváci Pokáč, Pavel Callta, Annabelle a Adam Mišík.

Nový festival Slavkov Žije přiláká návštěvníky do zámeckého parku. | Video: Deník/Jakub Dostál

Kromě nich se na pódiu představí také Týna Mrázková s kapelou a moderátor Michal Kavalčík. „Jsme rádi, že náš park zase ožije hudbou a potěšíme tak spoustu fanoušků,“ komentovala ředitelka Zámku Slavkov Eva Oubělická.

Organizátoři si dali za úkol vytvořit příjemnou atmosféru i pro celou rodinu. Pro děti bude připraven skákací hrad, a nechybí ani oblíbené malování na obličej. Aby si mohlo akci užít co nejvíce rodin, děti do devíti let mají vstup zdarma a pro věkovou kategorii od desíti do čtrnácti let jsou k dispozici zvýhodněné ceny.

Kromě hudby se návštěvníci mohou těšit na občerstvení, pivo a letní drinky. Pro ty, kteří si rádi dopřejí relaxaci a odpočinek, budou připraveny vodní dýmky. Vstupenky zájemci zakoupí na www.slavkovzije.cz

Také účinkující ocení možnost k prohlídce zámku, zmínil to například Michal Kavalčík. „Pokud by měli zájem a čas, budeme samozřejmě rádi. Záleží však vždy na jejich časových možnostech. S pořadatelskou agenturou se na všem domlouváme a těšíme se na pěkný hudební zážitek,“ dodala Oubělická.

PROGRAM FESTIVALU SLAVKOV ŽIJE:

Otevření areálu - 13:00

Týna Mrázková - 15:00

Annabelle - 16:30

Adam Mišík - 18:00

Pavel Callta - 19:30

Pokáč - 21:00