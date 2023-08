Poprvé jsem ve Slavkově, dokonce tam na zámku, vystupoval s bandou Komici s.r.o., to jsem měl ještě dlouhé a mastné vlasy, cigáro za uchem a tričko AC/DC. To existoval Ruda z Ostravy a byli jsme tam s Milošem Knorem, s Ivou Pazderkovou, s Lukášem Pavláskem a už nevím, kdo byl ten další. Byl to ale krásný večer na zámku pod širou oblohou, takže Slavkov byl vždycky nádherná atmosféra.

I letos se těším a věřím, že to bude kulturní zážitek, protože ti hosté, kteří jsou pozvaní, to je prostě záruka opravdu nádherného odpoledne a večera.

Festival bude v zámecké zahradě. Najdete si čas taky na prohlídku samotného zámku?

Tady opět musím říct, že když jsme tam tehdy vystupovali právě s Komici s.r.o., tak nás krásně provedli. Taky jsme měli šatnu na zámku a dokonce jsem tajně všechny ty diváky, kteří tam seděli, natáčel z oken pokojů v prvním nebo druhém patře, takže to byl pro mě takový zážitek.

Tu prohlídku jsme měli takovou rychlou, třicetiminutovou, ale možná si ji letos nechám udělat trošku delší a vezmu rodinku. Určitě se na to těším. Slavkovský zámek a vůbec celý ten zámecký komplex, byl vždycky krásný.

Co vás přilákalo na nový festival Slavkov žije?

No tak samozřejmě úžasná nabídka, že hledají kvalitního, vtipného a nejkrásnějšího moderátora v této zemi, tak jsem rád, že organizátoři mysleli na Michala Kavalčíka z rádia Kiss. A také, že budu moci celým večerem provázet a když budou diváci hodní, tak jsem si říkal, že bychom tam mohli možná i s některým interpretem dát nějaký duetíček.

Tak já si vezmu kytaru s sebou a pokud třeba, já nevím, Pokáč dovolí, tak bychom tam mohli nějaký song dát v duetu, pokud teda nebude proti no – anebo to bude třeba někdo jiný. Takže já mám rád překvapení, kdy diváci zcela nečekaně uvidí něco, co vznikne až na místě. Mám jedno takové překvapení v hlavě, tak třeba jeden z interpretů bude pro a něco na místě vymyslíme. Diváci se budou bavit.