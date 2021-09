Vávra už sám prošel stovky minipivovarů nejen na jihu Moravy, o jejich situaci má přehled. „Nedovedu komentovat přesně tento typ akce, každopádně lze říci, že zájem o minipivovary stále roste. Souvisí to obecně se změnou spotřebitelského chování. Lidé se více zajímaví o lokální potraviny, přitom už příliš neřeší cenu. Podobné pivní akce proto mají obvykle úspěch,“ kvituje nápad odborník.

Snaží se povzbudit zájemce k návratu. Nejsou v tom přitom ani zdaleka sami. „Minipivovary, podobně jako velké pivovary se celkem logicky snaží dostat zpět své zákazníky, případně posílit svou pozici pořádáním různých akcí. Ostatně v různé formě to tak dělaly vždy,“ potvrdil Filip Vrána z Brna, který je autorem knihy o minipivovarech.

Loni kvůli pandemii a s spojených omezení podobné akce vypustili také ve Slavkově. „Letos to ale pro nás rozhodně nebude nic výjimečného. K akci se plánujeme vracet také v následujících letech pravidelně,“ ujistil Vlček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.