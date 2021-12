Můžete nejdříve popsat vaši pracovní rutinu? Na covidovém oddělení pracujeme ve dvanáctihodinových směnách. Působí tam týmy, které se vždy skládají ze zdravotních sester, ale i sanitářů. Máme takto skupinku tří sester a dvou sanitářů. Každý se držíme svého harmonogramu a s ohledem na to, že nyní pokračujeme ve třetí vlně pandemie, už zkrátka víme, co potřebujeme v současné situaci dělat. Na začátku každé směny si přebíráme službu a hlášení o tom, co se po uplynulou dobu dělo s pacienty. Následně se rozdělujeme. Sanitáři dělají hygienickou péči, aby přes den zajistili stravu, zavodňování nebo polohování. Jejich povinnosti se tedy týkají hlavně ošetřovatelské části, my jako sestry řešíme například saturaci nemocných kyslíkem. Úzce spolupracujeme s lékaři.

Jak se dále o pacienty staráte?

Třikrát denně jim měříme tlaky a pulzy. Kontrolujeme také průtok umělého kyslíku u těch, kteří to potřebují. Je to tady ale fyzicky a psychicky vyčerpávající. Nefunguje to tak, že by pacient jen zazvonil a hned někdo přiběhl. Abychom se vystřídali, vždy je někdo v pohotovosti. Když má pacient nějaký požadavek, tak dorazí dotyčná zdravotní sestra nebo někdo ze sanitářů, pokud je samozřejmě připravený. Podstatné je, že musejí být při cestě k nemocnému vždy oblečení v ochranném oděvu.

Je pro vás práce s ochrannými pomůckami velkou komplikací?

V tom overalu nemůžeme chodit celý den, proto se potřebujeme střídat po dvou až třech hodinách. Mezi námi totiž nejsou jen mladé holky, které to vydrží snáze, ale také starší ženy s věkem i kolem šedesáti let. Práce je zkrátka náročná. Než se vůbec oblečeme do ochranných pomůcek, zabírá to nějakou dobu. Důležité je, že jsme stále připravení.

Zmínila jste spolupráci s lékaři, jak funguje?

Jsme s nimi neustále v kontaktu, spolupráce mezi námi funguje bez potíží. V případě zhoršení stavu pacienta s nimi řešíme akutní případy.

Máte zkušenosti se všemi třemi covidovými vlnami. Můžete je z vaší perspektivy porovnat?

Covidová oddělené máme ve vyškovské nemocnici skutečně už potřetí. Rozdíly jsou pro mě jasně viditelné. Když covid začínal poprvé, tak především nebyl zdaleka tolik rozšířený, jako je dnes. Na druhou stranu jsme lépe připravení.

Mění se třeba věková struktura nemocných?

Ano, výrazně. Třeba ta druhá vlna se týkala spíše starších pacientů. Jednalo se často zároveň o polymorbidní jedince, což znamená souběh více onemocnění najedou. Při té aktuální třetí vlně ale přibývá podíl mladších ročníků. Projevuje se tady větší proočkovanost mezi obyvatelstvem, a právě ti mladší se často očkovat nechtějí.

Co byste lidem vzkázala ohledně covidu, aby se zlepšila situace i ve vaší nemocnici?

Měli by si hlavně uvědomit, že covid existuje a přináší rizika. Mohou na to mít samozřejmě vlastní názor, to jim nikdo nebere. Každý na to má právo, ale zároveň by měl dodržovat jasně daná pravidla. Mluvím hlavně o nošení respirátorů a dezinfekci rukou. To je ale opravdu to nejmenší.

Zapojují se i při poslední vlně také dobrovolníci?

Jsou u nás potřební, protože personálu zkrátka není dost. Na našem covidovém oddělení, která máme v nemocnici celkem čtyři, je jeden voják a profesionální hasič. Myslím, že podobnou pomoc mají i jinde. Dobrovolníky přijímáme a pomáhají nám i když jejich zájem není tak velký jako při předchozích vlnách.

Nacházíte nějaký čas na odpočinek? Jako ho využíváte?

Takový čas mám v psychicky a časově náročné službě jen minimální. Jak jsem už zmínila, není dost personálu, ale máme o to víc služby. Volno využíváme jen málo, v podstatě si ani nemůžeme nic naplánovat dopředu. Stačí, když zrovna zavolá jedna kolegyně zdravotní sestra, že onemocnělo její dítě. Služby se nám tam mohou měnit doslova ze dne na den a sestry musejí být stále v pohotovosti. Začíná období Vánoc, ale že by sestry na našem oddělení svátky žily se opravdu říct nedá. Doufám, že se situace brzo zase zlepší.

