Že se dá i ke smaženým sýrům přistupovat kreativně, dokazuje majitel restaurace Rugby Jaroslav Matula. „Snažíme se nabídku obměňovat. Někdy máme sýrové duo goudu s hermelínem, někdy goudu a uzený sýr. Jindy zase uděláme obyčejný eidam, občas ho ozvláštníme o šunku," přiblížil Matula.

Za všechny kombinace společně s přílohou a tatarkou zaplatí lidé 145 korun. Oblíbenost tohoto pokrmu si majitel restaurace vysvětluje tím, že co je smažené, to to mají lidé nejraději.

„Nejvíce populární je u nás na poledních menu právě taková ta česká klasika, jako jsou smažené sýry nebo řízky," sdělil majitel Matula.