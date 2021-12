Prohlásila, že se v Bučovicích zabíjí v průměru osm set prasat denně a zhruba sto krav týdně. Lidé měli na akci možnost podívat se na videa z různých chovů a jatek. „Prasata by se běžně dožila až dvanácti let, jejich život je však ukončen ve věku šesti měsíců. Krávy na mléko by se dožily dvaceti, po neustálém koloběhu oplodňování, porodů a dojení jdou ale zcela vyčerpané na porážku již ve čtyřech nebo pěti letech svého života. Krávy na maso jedou na smrt již v osmnácti měsících a samci telat, kteří jsou v mléčném průmyslu „odpad", putují na jatka ve věku jednoho až čtyřiadvaceti týdnů,“ vysvětlovala Vorreiterová.