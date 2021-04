Jen v nejčernějším týdnu pandemického roku 2020 zemřelo v Jihomoravském kraji téměř pět set lidí, z toho více než pětaosmdesát procent bylo v důchodovém věku. „Pravidelně u nás sleduju vývěsky, kde jsou umístěná parte. Co vídám, je hrůza. Spolužáků, známých a kamarádů tam nikdy nebylo tolik, jako loni. Navíc jsou tam mladší a mladší,“ posteskl si pětasedmdesátiletý Milan Kučera z Hodonína. Ještě v pátek narazil na nové smuteční oznámení i u svého spolužáka, sportovce a fotbalisty Ladislava Valy.

Situace se příliš nelepší třeba v blízké Strážnici. „Prostor vyčleněný pro parte, byl poslední týden celý zaplněný,“ přiblížil sedmdesátiletý Strážničan Rudolf Bauer.

Jak sdělil jihomoravský psychiatr Jaroslav Kliment dopady pandemie spojené se sociálními omezeními jsou právě pro staršího člověka nejtíživější. Ještě v horším stavu se pak nachází, když zemře jeho nejbližší. „Chybí mu sociální kontakty a změnila se spousta věcí, na které jsme nebyli eticky připravení. Nemocného s covidem v nemocnici nemůžete navštívit, ten může rychle skončit na jednotce intenzivní péče, kde může umřít. Pro partnera a rodinu jsou to šoky. Navíc jak se nakládá s těmi, co zemřeli? Dají je do pytle, aby nenakazili další lidi,“ upozornil psychiatr s tím, že u lidí tak nyní přibývá úzkostí, depresí i sebevražd.

Rostla výše důchodů

Důchody v kraji



Plný starobní: 267 tisíc lidí

Předčasný: 69 tisíc lidí

Invalidní: 54,5 tisíc lidí

Vdovský: 59,2 tisíce žen

Vdovecký: 10,6 tisíce mužů

Sirotčí: 3,9 tisíc lidí

*zdroj: ČSÚ počty příjemců důchodu v Jihomoravském kraji v prosinci 2020

Jak dokládají aktuální data statistiků, za rok 2020 ubylo v Jihomoravském kraji 1 470 starobních důchodců. Přitom do předčasné penze na jižní Moravě loni odešlo o tisícovku lidí víc než o rok dříve. „Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmu,“ uvedl Karel Adam z Krajské správy ČSÚ v Brně. Ti, kteří odešli do důchodu předčasně, totiž na Znojemsku tvoří mezi lidmi se starobní penzí čtyřicet procent. Na druhé straně loni na jižní Moravě rekordně rostla výše důchodů. Starobní důchodci tak měli v peněženkách o zhruba tisícovku víc než v roce 2019. „Na konci roku 2020 dosáhla průměrná výše samostatného starobního důchodu v Jihomoravském kraji částky 14 343 korun,“ doplnil Adam s tím, že oproti celorepublikovému průměru byl nižší o 159 korun. Jihomoravští muži pobírali v prosinci v průměru 15 681 korun, což bylo 2 541 korun více než ženy na starobním důchodu.

Podle ekonoma Lukáš Kovandy i v tomto ohledu dopadne pandemická krize také na starobní důchodce. „Důchody se podle zákona zvyšují o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd za sledované období. Mzdy však kvůli pandemii neporostou, resp. porostou pomaleji než před ní. Navíc zrušení superhrubé mzdy snižuje zaměstnancům daň ze mzdy, takže své zaměstnavatele tolik netlačí na navýšení mzdy. Což jen vytváří další tlak, jenž způsobuje, a ještě způsobí pomalejší růst mezd – a tedy i starobních důchodů,“ vysvětlil před časem člen Národní ekonomické rady vlády.