Pandemie byla uplynulé měsíce těžkou ranou pro cestovní ruch. Máte v nadcházejícím období v plánu nějaká opatření, která turisty do města nalákají zpátky?

Snažili jsme se nenechat návštěvníky na holičkách i v době pandemie, kdy jsme připravovali cokoli, co bylo jen trochu možné. Kolegové ze zámku například po celou dobu vymýšleli a organizovali hry v parku, které motivovaly děti i jejich rodiče k procházkám a pohybu. Takto se jim podařilo zapojit přes sedm tisíc nejmenších návštěvníků i s jejich rodinami. Jakmile to také bylo možné, začali jsme organizovat farmářské trhy, které se těší velké oblibě.. Ohledně obnovy turismu nás limitují platná opatření. Plánujeme Napoleonské dny, Divadlo Bolka Polívky přijede s letní scénou, Husa na provázku připravila program na dva dny a v plánu je také Čokofest. V září se uskuteční koncert Chinasky. Jsme ale ještě v situaci, kdy není možné odstartování sezony s tradičními Dny Slavkova jako každý rok. Opatření zatím návštěvníky velmi limitují a tím bychom omezili i zábavu, která k těmto dnům patří. Jdeme tedy zatím jedinou osvědčenou cestou farmářských trhů, kterých se lidé mohou zúčastnit prakticky bez omezení a také dětského dne

Zámek je ve Slavkově přímo ve vlastnictví města. Osvědčuje se podle vás tento model?

Je to tak už od devadesátých let, ale má to své klady i zápory. Výhodou je, že nám je zámek plně k dispozici. Pokud splníme podmínky národního památkového ústavu, můžeme tam organizovat akce, koncerty, festivaly nebo ho můžeme komerčně pronajímat. Spojeny jsou s tím ale také nemalé náklady, které by naši občané raději viděli v opravených chodnících a ulicích. Ročně investujeme z rozpočtu do zámku jednotky až nižší desítky milionů korun. Vím, že tam nebude návratnost a jedná se v podstatě o dotování. Není to ale pouze zámek, ale také obrovský zámecký park, který nás stojí také nemalé prostředky. Ministerstvo na nás přitom jako na soukromé vlastníky nepamatuje. Státní zámky a památky dostávají více prostředků. Drobné opravy si tak hradíme sami, ale pokud se máme pustit do nějaké velké rekonstrukce, tak se bez dotačních titulů, především z evropských peněz, neobejdeme.

Jaké nejvýraznější stavební zásahy areál zámku absolvoval v posledních letech?

Přes to všechno co jsem popsal si myslím, že zámek je velmi dobré kondici a mnoho návštěvníků je mile překvapeno. Od roku 2010, kdy se opravovalo nádvoří, je skoro každý rok v plánu nějaká rekonstrukce. Začalo to novými konírnami, nádvoří je také nově vydlážděné a zámek jako takový je opravený. V posledních třech letech se jednalo o kompletní sanaci zámeckých valů, ale také o obnovu zámeckých zdí. Souvisejí s tím také návštěvnické drobnosti jako vybudování čínského altánu nebo výtahu, který zámek posunul někam jinam s ohledem na komfort návštěvníků.

Můžete zmínit novinky, kterými zámek pro návštěvníky v dohledné době ještě zatraktivníte?

Zhruba šest milionů korun, opět především z evropských fondů, dáváme do úprav zámeckého parku, kde podél cest chystáme osvětlení pro večerní akce. Připravujeme rovněž zlepšení povrchu vybraných cest, přibydou odpadkové koše, zrekonstruují se lavičky a v dolním panteru zámku vzniklo přírodní dětské hřiště.

Neodmyslitelnou součástí Slavkova je jeho napoleonská historie. Původní napoleonská expozice přitom na zámku skončila i kvůli soudním sporům. Připravuje už město novou? Jakou bude případně podobu a kam ji umístíte?

Slavkovské expozici skončila udržitelnost. Z té původní jsme vrátili exponáty, které byly zapůjčené. Nyní vytváříme ve spolupráci s historiky a architekty nový projekt, který se netýká pouze bitvy u Slavkova, ale také rodu Kouniců, kteří zámek postavili a po staletí na něm žili. Jsme teprve na začátku, ale už nyní víme, že půjdeme cestou moderní technologie, která návštěvníka přinutí se nad souvislostmi i fakty zamýšlet ze zcela nové perspektivy. Výstavu umístíme do zámeckých koníren, které k tomu jsou stavebně zrekonstruované.

Který dokončený projekt vám ve Slavkově v poslední době udělal největší radost?

Je to samozřejmě cyklostezka, která vede ze Slavkova do Hodějic. Má necelé tři kilometry, ale je zásadní komunikací pro další pokračování jak pěší, tak cykloturistiky ve směru k Ždánickému lesu. Nyní vzniká třeba cyklostezka mezi Křižanovicemi a Rašovicemi. Máme už rozpracovanou stezku ze Slavkova do Křenovic, kde počítáme s realizací v brzké době. Radost mám ale také z nové hasičky, byť to je stavba financovaná ministerstvem vnitra, ale vystavěná na městských pozemcích. Je pro nás zásadní, aby hasiči, kteří mají až tři stovky výjezdů za rok, měli ve městě vlastní budovu a moderní zázemí. Zrekonstruovali jsme také sportovní stadion i s pomocí dotací od kraje a ministerstva. Ten je nyní natolik moderní, že se na něm odehrávalo loni i mistrovství republiky na deset tisíc metrů. Díky němu máme obnovený atletický klub se 130 dětmi. Jsme tedy rádi, že se hýbou a mají na čem.

Slavkov u Brna



* Počet obyvatel: 7 000

* První písemná zmínka: 1237

Jak zásadní dopady má současná krize na hospodaření Slavkova?

Naštěstí se zatím pesimistické scénáře nenaplňují. Tím ale neříkám, že nejsme stále ve střehu. Samozřejmě jsme se ale na očekávatelné výpadky připravili při schvalování letošního rozpočtu, kdy jsme omezili výdaje. I díky úsporám z loňských let jsme ale dokázali navýšit investice, které jsou potřeba zkrátka za každé situace. Více než šedesát milionů jsme pustili na pokrytí rekonstrukcí vozovek, infrastruktury nebo střechy Základní školy Komenského, což je sedmnáct milionů korun bez daně. Nutí nás to ale abychom zůstali ve střehu. Za loňský rok je přitom už hotová účetní závěrka, podle které město zůstalo v přebytku o třicet šest milionů oproti plánům. Peníze schováme ideálně do příštího rozpočtu s ohledem na projekty typu stavby nové školky. Obce, které nemají našetřeno, mají pak potíže třeba i se základními provozními výdaji.

Připravujete už naplno letní akce? Věříte, že se opatření zase nezpřísní?

Bohužel letošní sezóna bude stále covidem poznamenaná. Spousta velkých akcí, které u nás velcí promotéři plánovali, se buď přesouvá, nebo zcela ruší. Zní to téměř jako vtip, ale Sting přeložil svou show již počtvrté. Přeložený je i TopFest, Pohádkoland. Zřejmě už u nás neuslyšíme kapelu Lucie.. Na druhou stranu je vidět, že se pořadatelé akcí přizpůsobují novým podmínkám rychle a tak se kalendář zaplňuje byť menšími, ale velmi kvalitními představeními. Další stálice letní sezóny jako jsou Napoleonské hry, Čokofest a již zmíněný Veteranfest v kalendáři zůstávají a budeme je pořádat podle toho, jaká opatření budou zrovna v platnosti.

Slavkov je dlouhodobě vysoko v žebříčcích měst nejlepších pro život. Loni se dokonce umístil nejvýše z jižní Moravy a třetí celkově. S čím to podle vás souvisí?

Těší nás to a uvědomujeme si, v jak kvalitní lokalitě žijeme. O to víc je to pro nás také závazek město rozvíjet a kultivovat správným směrem. Kvalitu života ovlivňuje dopravní dostupnost, atraktivita lokality, velice nízká nezaměstnanost a zaměstnanost přímo tady v regionu. Faktorem je také úroveň služeb s ohledem na velikost města a počet obyvatel. Atraktivnost města však nese i problémy, se kterými se my jako samospráva musíme složitě vypořádávat.

Jste spokojený s rozvojem obytné výstavby ve městě?

Dlouhodobě kritizuji především bytové výstavby, protože to nepřináší městu nic dobrého. Lidé, kteří se sem stěhují, chtějí mít zajištěnu také většinu služeb – zejména místa ve školkách. Jenže na tak rychlý rozvoj města není náš městský rozpočet ani státní správa nastavená. Problém pro nás také představují občané, kteří se do Slavkova stěhují do pronájmů, ale své trvalé bydliště mají napsané v jiné obci. Odhadujeme, že takových lidí u nás žije téměř 500, a to může představovat výpadek až 7 milionů korun. Za to bychom dokázali opravit chodníky a asfalt v některé z našich ulic. Nejsem tedy příznivcem bytové výstavby a zvláště ne té neřízené. Snažíme se ale o regulaci bytového bydlení, i když to je velice těžké.

Letos zahájené opravy průtahu města komplikují uzavírkami dopravu v centru. Zvládají se místní i řidiči vyrovnat dobře se situací?

Snažili jsme se už loni informovat tak, aby občané věděli, že se chystá tak dlouhodobá uzávěrka a dopravní komplikace. Probírali jsme také dopředu objízdné trasy. Stížností bylo tak méně, než jsme v podobných situacích zvyklí. Snažili jsme se odklonit dopravu mimo město v případě řidičů jedoucích od Bučovic nebo Kyjova po prvních třídách a vedeme je na obchvat. Bohužel si někteří řidiči přímo ve městě cestu nevhodně krátí a ohrožují tím chodce. Doprava je částečně paralyzovaná, ale situace je lepší než při budování kruhového objezdu u bývalého cukrovaru, kde je naštěstí už od loňska vše dokončené.

Demografické studie predikují nárůst populace na Slavkovsku. Jak to zvládají vaše základní školy ohledně kapacity?

Máme dvě základní školy pro zhruba dvanáct set žáků nejen ze Slavkova, ale i z okolních obcí. Na Základní škole Tyršova jsme před třemi lety otevřeli přístavbu, která zahrnuje šest tříd a kabinety, ale nestačí to. Není to o rozrůstání Slavkova, ale spíše spádových obcí, ze kterých k nám jezdí žáci hlavně na druhý stupeň. Založili jsme proto svazek obcí s cílem vybudování nové základní školy na zelené louce pro děti z okolních vesnic, ale i ze Slavkova. Na nákladech se budeme podílet poměrně. Bavíme se ale o částce půl miliardy, kdy se neobejdeme bez dotací. V případě úspěchu bude mít každá obec určitá procenta příspěvku na chod a dofinancování projektu podle počtu dětí. Získají však pro ně v klidu a natrvalo zajištěné základní školství. Nejdeme přitom neznámou cestou - inspirujeme se jinde, třeba ve Šlapanicích na Brněnsku nebo v Čechách.

Významná historická událost

Bitva u Slavkova zvaná též bitvou tří císařů byla jednou z hlavních střetnutí napoleonských a jedna z nejslavnějších bitev, které se kdy odehrály na našem území. Odehrála se 2. prosince 1805. Francouzská armáda v čele s císařem Napoleonem zde drtivě porazila vojsko třetí koalice.

Tip na výlet

V zámeckém parku ve Slavkově u Brna pokračují restaurátorské práce na barokních sochách, které byly vytvořeny před třemi staletími.Zdroj: Deník/Jiří SlámaZámek Slavkov-Austerlitz

Od procházek zámeckým parkem k prohlídce výstavních sálů mohou od poloviny května přejít návštěvníci slavkovského zámku. „Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat první návštěvníky. Jako historické muzeum už můžeme otevřít naše expozice, i když zatím bez skupinových prohlídek,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.



Na své si přijdou zejména rodiny s dětmi. „V přízemní galerii jsme připravili novou výstavu o večerníčcích, v parku máme další z oblíbených hledacích her a pro rodiny bude přístupná i dětská trasa historickými salonky, na které si děti mohou vyluštit šifru pana knížete,“ přiblížila ředitelka. Do konce května je otveřeno od úterý do neděle od devíti ráno do pěti odpoledne, od června pak denně.



Vyškovský Dinopark. Oblíbená atrakce přivítala stovky prvních návštěvníků.Zdroj: Deník/Jiří SlámaDinoPark Vyškov

Své návštěvníky vítá od poloviny května denně vyškovský DinoPark. Areál odkrývá příchozím tajemný svět dinosaurů. Děti se tak mohou skvěle bavit a zároveň si odnesou spoustu poznatků i poučení o dávné minulosti.



Vstup do DinoParku je možný přes ZooPark. Základní vstupné je 220 korun, děti zaplatí 150 korun. Otevřeno je od devíti ráno do šesti hodin v podvečer.