„Každoročně podporujeme jednotlivé tělovýchovné jednoty v místních částech, ale i ve Vyškově, programovými dotacemi určenými na sportovní činnost, opravy zázemí, nákup vybavení a nábytku, zajištění provozních výdajů a podobně. Snažíme se pomáhat všem našim místním částem podle našich možností. V následujícím kalendářním roce připravujeme dotaci například do místní části Hamiltony na opravu sociálního zařízení v místní sokolovně zvané „Glajda“. Naší snahou je, aby tato sokolovna co nejdříve ožila společenským komunitním životem,“ dodala Šulcová.

Sokolovna vznikla v Dědicích na začátku dvacátých let minulého století po přestavbě někdejší obecní hospody. Od té doby ji místní Sokolové postupně rozvíjeli ve sportovní a společenský areál. Patřilo k tomu například budování venkovního hřiště pro volejbal nebo tenis. Samotná tradice dědického Sokola pak sahá až do roku 1909.

„Vytápění bylo nedostačující, energeticky nákladné, nespolehlivé, velmi hlučné a při jeho použití se nedalo větrat. Souvisela s tím tvorba plísní na stěnách haly, proto bylo nutné tuto situaci co nejrychleji řešit, hlavně kvůli neblahému vlivu na zdraví sportujících,“ doplnila místostarostka.

