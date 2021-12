Historickým varhanám z Bučovic vrací restaurátoři krásu a funkčnost

SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ



* Úpravy za 27,5 milionu korun.

* Stěžejní investice města pro příští rok.

* Zahrnuje atletický ovál a hřiště pro další sporty.

* V plánu je i veřejné bruslení.

Přípravy se trochu zdržely i kvůli covidu, kterým byl nakažený jak hlavní šéf investic, tak i samotný starosta. „Sportoviště neposlouží jen školákům a sokolům, ale v odpoledních hodinách i všem dalším zájemcům,“ ujistil Jurka.

Žákům Základní školy Tyršova dlouho chybělo adekvátní sportoviště. Letos přitom získali jedno zcela nové přímo v jejím areálu. „Hrají si tam basketbal, házenou, vybíjenou, přehazovanou i volejbal,“ vyjmenoval ředitel školy Zdeněk Pitela. Na sokolském hřišti tak získají příští rok rovnou další alternativu. „Jsme rádi, že nám současné vedení Vyškova vyšlo v obou případech vstříc,“ dodal Pitela.

Stavaři do země při úpravách zabudují také technologii chlazení. „V příštím roce plánujeme pořízení chladícího agregátu a rolby, které ale zatím v nákladech zahrnuté nejsou. Bude tam veřejné bruslení pro obyvatele města s osvětlením a se vším, co k tomu patří,“ lákal na budoucí využití starosta.

Samotné úpravy zahrnují především dvou set metrový atletický ovál. Návštěvníci najdou ale ve sportovišti různá menší hřiště zaměřená na další sporty. Zástupci vyškovské radnice zmínili také prostor na boku za blízkým Sokolským domem, kam umístí šatny nebo uloží technologii chlazení. Samozřejmostí bude i úprava parkoviště, aby posloužilo zvýšenému náporu řidičů.

Za kulturou do nekulturního prostředí

Další podobné úpravy v jiných lokalitách město pro příští rok neplánuje. „V zásadě se zaměřujeme spíše na udržení těch stávajících. To sokolské jsme chtěli udělat už dávno, ale nebylo v majetku města. Jednání se Sokolem jako vlastníkem jsme vedli pět nebo šest let. Začali jsme ještě v době, kdy jsem ve Vyškově působil jako místostarosta,“ vzpomínal Jurka.

Cenná pomoc pro přetížené zdravotníky. Vyškovští vojáci pomohou i o svátcích

Jednání nakonec stihli dotáhnout do zdárného konce ještě v tomto volebním období. Místní prostor znají mimo jiné i pro organizaci promítání letního kina. „Je to neupravený prostor a k sedačkám musíte projít přes vysoký plevel. Opravdu, člověk jde za kulturou do nekulturního prostředí,“ vzpomínala kriticky na letošní akce třeba Vyškovanka Jolana Vinická.

Také podle Jurky už současná podoba hřiště absolutně neodpovídá době. „Je tam asfalt a prostor je zarostlý. Pořádali jsme tam právě letní kina, ale už to zkrátka není vhodné pro sportování. Alespoň ne v tomto stavu,“ dodal starosta.