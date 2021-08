Chladicí věže Jaderné elektrárny Temelín jsou vysoké sto padesát pět metrů. Přesně tolik výškových metrů nedávno zbývalo Filipovi Vítkovi z Kunic na vrchol třinácté nejvyšší hory světa Gašerbrum II. V pákistánském pohoří Karakoram, kde v extrémních podmínkách na stěně osmitisícového ledového obra riskuje člověk život doslova každý metr. Směrem nahoru i dolů.

Filip Vítek z Kunic na Blanensku vyrazil s výpravou brněnského Expedičního klubu do pákistánského pohoří Karakoram. Tři z členů výpravy zdolali osmitisícovku K4. Vítek vzdal 155 metrů pod vrcholem. | Foto: Filip Vítek a Expediční klub Brno

Proto bylo pro dobrodruha z Blanenska velmi obtížné po vyčerpávajícím výstupu těsně před cílem vzdát. „Samozřejmě o tom rozhodnutí otočit se těsně pod vrcholem pořád přemýšlím. Je to pro mě naprosto nová zkušenost a vlastně i škola života. Mám totiž ve zvyku věci dotáhnout do konce. Drama z toho ale nedělám, vzpomínám na dobré věci, co mi expedice přinesla. Hlavně jsem se vrátil domů k rodině zdravý, to je pro mě nejdůležitější,“ říká Vítek, který z Pákistánu přiletěl koncem minulého týdne.