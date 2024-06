Letní koupaliště ve městě na Vyškovsku muselo zavřít. Podívejte se, co se stalo

ÚTOKU SE UBRÁNILI. Zámek nedáme. Taková slova se nesla z úst měšťanů v době třicetileté války, když švédská vojska napadla městečko Bučovice. Stejná slova byla slyšet i v sobotní den, kdy se uskutečnila rekonstrukce bitvy. Akce začala už v dopoledních hodinách historickým jarmarkem a ukázkou dobových řemesel. Před třetí hodinou odpolední všichni návštěvníci zamířili do parku, kde se uskutečnila samotná bitva .

ZÁTAH U SLAVKOVA. Do velmi riskantních situací se pustili řidiči na silnici mezi Slavkovem u Brna a Kyjovem. Mnozí z nich před zrakem policistů či dronu, který provoz sledoval ze vzduchu. Policie úsek sledovala kvůli opakujícím se vážným nehodám.

KNĚZ PRO DRNOVICE. Farnosti v Moravské Nové Vsi, Hruškách a Týnci budou mít od září nového kněze. Po deseti letech je opouští současný farář Marián Kalina. Před svým odchodem do Drnovic na Vyškovsku se pro Deník rozpovídal o sobě, o tom, po čem se mu bude stýskat, co si s sebou do nového působiště odnáší, ale také třeba o tom, jak lidi změnilo či nezměnilo tornádo.

PŘÍSTAVBA ŠKOLKY. Stavební stroje vystřídaly děti v areálu mateřské školky Zvídálek v centru Slavkova u Brna. V zahradě, v těsné blízkosti zámeckého areálu, stavaři začali s přípravami na vznik nového pavilonu pro padesát předškoláků. Letitá budova se dočká kompletní rekonstrukce.

ZEBU V ZOO. Před hlavní turistickou sezonou ohlásili z vyškovského Zooparku další nové zvíře. Mládě zebu mohou zahlédnout návštěvníci ve výběhu. Informovali o tom zástupci zoo na sociálních sítích. Narodilo se desátého června, má tedy právě šestnáct dnů.

MISTR KAT. Mezi palečnicemi, španělskou botou a jinými mučicími nástroji i popravčími sekerami žije už zhruba čtvrt století Martin Foltýn ze Slavkova u Brna. Se svojí „katovskou dílnou“ objíždí akce po celém Česku. Na jedné z nich se rozpovídal o svém netradičním povolání.

NEHODA PĚTI AUT. Na šestém kilometru dálnice D46 došlo v pondělí ráno k dopravní nehodě pěti aut. Srážka zkomplikovala dopravu v obou směrech. Incident se stal na hranici Jihomoravského a Olomouckého kraje nedaleko Pustiměře, kde se rychle začaly tvořit dlouhé kolony.

NOVINKA PŘI PARKOVÁNÍ. Obyvatele Vyškova i návštěvníky města čekají změny při placení parkovného, oznámili to zástupci radnice. Od prvního července nepůjde parkování zaplatit pomocí stávající aplikace. Mění se dodavatel služby. Lidé si nemusí do mobilu instalovat žádnou aplikaci. Pro zaplacení použijí virtuální parkovací automat. Možnost zaplatit mincemi zůstává zachovaná.

