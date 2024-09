Další hasiči vyjeli ve čtvrtek z Vyškova do Jeseníku. Pomohou s následky povodní. | Video: HZS JHM

HASIČI VYRAZILI NA SEVER. Pětačtyřicet profesionálních a dobrovolných hasičů se sedmnácti kusy techniky vyjelo ve čtvrtek ráno z Vyškova do Jeseníku. Jejich úkolem bylo poskytnutí pomoci v oblastech severní Moravy, které zasáhly povodně.

POMOC Z VYŠKOVSKA. Zdravé ruce potřebuje podle Josefa Boudy z Bučovic Krnovsko zasažené povodněmi. Zpěvák skupiny Karel Gott revival Morava proto vyrazil minulý týden do tohoto regionu se svými přáteli. Konkrétně zamířili do vesnice Radim, kde se zapojil do pomoci. Více ZDE.

Fotogalerie: Krnovsko potřebuje zdravé ruce, říká Josef Bouda z Bučovic. Vyrazil do obce Radim. gallery 11 fotografií

VÝSLEDKY VOLEB. Krajské volby vyhrálo na Vyškovsku hnutí ANO se ziskem 34,39 procent hlasů. Jen s velice těsným odstupem skončila na druhém místě koalice Spolu, když dosáhla na 34,32 procent. Více ZDE. Fotogalerii zvolených krajských zastupitelů si prohlédnete TADY.

close info Zdroj: Print Screen zoom_in Na Vyškovsku vyhrálo krajské volby ANO, SPOLU v těsném závěsu. Propadli Piráti.

NOVÁ KRAJSKÁ RADA. V nové Radě Jihomoravského kraje zasedne staronový hejtman Jan Grolich hned s několika starosty. Jeho prvním náměstkem se v příštích čtyřech letech stane blanenský starosta Jiří Crha, dalším z náměstků bude Roman Celý. Ten v současné době zastává post místostarosty Vyškova.

HLEDÁNÍ SVĚDKŮ NEHODY. K dopravní nehodě dvou vozidel došlo mezi Nemojany a Pístovicemi. Policisté se obrátili na případné svědky s prosbou o pomoc. Ke střetu došlo minulou středu. V čase mezi 7:50 a 8:00 měl jet neznámý řidič najet částečně do protisměru, kde poškodil zpětné zrcátko protijedoucímu osobnímu autu Volvo tmavě modré barvy.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY. Téměř tři tisíce lidí navštívily o víkendu již osmnáctou oblastní výstavu ovoce a zeleniny v bývalých zámeckých konírnách ve Slavkově u Brna. Tradiční akci uspořádal Český zahrádkářský svaz. Součástí výstavy byla expozice včelařů i se živými včelami. Více ZDE.

Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky. arrow_left arrow_right info Zdroj: Radoslav Lánský 1/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 2/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 3/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 4/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 5/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 6/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 7/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 8/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 9/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 10/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 11/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 12/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 13/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 14/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 15/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 16/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 17/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 18/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 19/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 20/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 21/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 22/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 23/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 24/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 25/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 26/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 27/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 28/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 29/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 30/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 31/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 32/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 33/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 34/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 35/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 36/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 37/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 38/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 39/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 40/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 41/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 42/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 43/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 44/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 45/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 46/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 47/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 48/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 49/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 50/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 51/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 52/54 Zámecké konírny ve Slavkově ožily barvami. Zahrádkáři předvedli své výpěstky.

info Zdroj: Radoslav Lánský 53/54 V zámeckém parku se zároveň konaly trhy.

info Zdroj: Radoslav Lánský 54/54 V zámeckém parku se zároveň konaly trhy.

TRAGÉDIE NA D46. Tragická událost u Prostějova zastavila v pondělí ráno provoz na dálnici D46 ve směru na Olomouc. Došlo k pádu chodce z mostu na dálnici. Tvořily se dlouhé kolony, dálnice byla zprůjezdněna krátce po desáté hodině.

KONEC ZÁKAZŮ. Pokračující zákazy, které byly spojené s následky extrémních dešťů a silného větru, skončily ve Vyškově v pondělí třiadvacátého září. Město však i přesto vyzvalo návštěvníky k opatrnosti. Už minulou středu přitom znovu otevřel také DinoPark Vyškov.

KURZ PŘEŽITÍ. Přepadení, zajetí, techniky vyjednávání, základy přežití, první pomoc, minové nebezpečí či nácvik reakcí na nástřel. Třináct novinářů a humanitárních pracovníků nastoupilo během pátku ve Vyškově do Kurzu speciální přípravy pro krizové situace. Účastníci se naučí čelit nebezpečím, se kterými se mohou setkat ve válečných oblastech. Více ZDE.

Fotogalerie: Novináři a humanitární pracovníci se učí, jak náročné situace zvládnout a jak se v bezpečí gallery 7 fotografií

UKRADENÝ OBRAZ. Obraz pěti nahých žen ukradl zloděj z výstavy v Rousínově na Vyškovsku. Olejomalbu si z budovy staré radnice odnesl sedmačtyřicetiletý muž. Policisté o případu informovali ve čtvrtek. Více ZDE.

Poslechněte si vyjádření policie k případu z Rousínova. | Video: Audio: Policie ČR, Foto: Deník/Lukáš Kaboň

PŘÍSPĚVEK OD VYŠKOVA. Dar městům a vesnicím, které zasáhly v uplynulých dnech povodně, schválili ve středu vyškovští zastupitelé. Město posílá na sever Moravy celkem milion a půl korun.

NOVÝ ZASTUPITEL. Slib nového člena vyškovského zastupitelstva složil minulý týden Radim Jankovič. Potvrdil to svými podpisem, stiskem ruky předsedajícího a slovem „slibuji“. Více ZDE.

close info Zdroj: Město Vyškov zoom_in Vyškov má nového zastupitele. Slib složil Radim Jankovič.

ZÁKAZ VSTUPU. Zákaz vstupu do části lesů na Vyškovsku vyhlásili od středy zástupci Vojenských lesů a statků České republiky. Dotčené lokality ukazuje přiložená mapa. Opatření souvisí s dopady vydatných dešťů a poryvů větru v regionu. Pracovníci nyní musí celou oblast uzavřít a zabezpečit. Více ZDE.

close info Zdroj: Vojenské lesy a statky ČR zoom_in Mapa uzavření lesů na Vyškovsku.