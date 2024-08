/FOTO/ Nová krytina, laťování, výměna uhnilých trámů, ale také zvednutí části střechy pro budoucí technologie. Nejen to zahrnuje projekt na opravu střechy Společenského centra Bonaparte ve Slavkově u Brna. Stavaři práce zahájili už v uplynulých dnech.

„Začali rozebírat přibližně šedesát let staré tašky v části do ulice Fügnerova. Hotovo budou mít začátkem příštího roku. Původní střechou v této části do budovy již zatékalo a kvůli starým krovům byla na některých místech narušena také statika,“ vysvětlila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Zároveň připomněla, že město v uplynulých letech opravilo střechu směrem do Palackého náměstí včetně věžičky.

„Investice za zhruba deset milionů korun je dalším krokem k postupné revitalizaci kulturního domu. Architekti ze studia Livingstav v současné době dokončují projekt pro stavební povolení, který se stane podkladem například pro technickou modernizaci domu, včetně výměny oken a zateplení,“ doplnila mluvčí.

Podle projektu se může město do budoucna pustit také do obnovy sálu Josefina v druhém patře, zázemí pro kapely i divadelníky, nebo také modernizace velkého a malého sálu včetně vybudování teras.

„Proměnou by mohla projít i restaurace, foyer a sociální zázemí. Součástí bude také projekt pro vznik komunitního centra s knihovnou v suterénu budovy,“ dodala Slámová.