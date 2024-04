Architekti vypracovali po půlroční práci studii – vizi budoucí proměny kulturního domu v centrální části slavkovského náměstí. Nyní zahajují práce na dopracování detailního projektu.

„Zahrnuje mimo jiné i obnovu sálu Josefína ve druhém patře. V budoucnu by se mohl také zmodernizovat hlavní sál, včetně předsálí a všeho, co s tím souvisí. V plánu je také vybudování teras a venkovních prostor, které pozemek nabízí. V suterénu, kde si lidé pamatují bowling, by pak mohlo vzniknout komunitní centrum s knihovnou pro všechny věkové skupiny – od nejmenších dětí až po seniory,“ zmínila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.