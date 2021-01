Zdroj: archiv Deníku

Rostislav Koštial - 60 let, politik, senátor za obvod Břeclav, starosta Mikulova

Všichni sníme o tom, co bychom v příštím roce chtěli zažít, jaká místa navštívit. Rok 2020 většině z nás obrátil život naruby. Co nám všem popřát do roku 2021?

Svobodné rozhodování, svobodu setkávání, svobodné cestování, svobodné podnikání a svobodného ducha. A hlavně: hodně zdraví, lásky a optimismu.