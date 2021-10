Zážitek si pochvaloval také bronzový medailista z Tokia a Londýna Vítězslav Veselý. „Vždycky se to pro nás snaží udělat zajímavé, abychom poznali, co má armáda za možnosti, třeba výcviková střediska nebo simulátory. Každý rok si pro nás připraví něco jiného,“ dodal oštěpař.

Tento týden jejich příprava pokračovala výcvikem na speciálním cvičišti řidičů. Sportovci si vyzkoušeli třeba vozidla Land Rover Defender, UAZ a v pozici spolujezdců zažili jízdu v Tatrě 810 a 815 v náročném terénu. „Za mně to bylo absolutně nejlepší, co jsme při přípravě zde absolvovali,“ potvrdila Barbora Špotáková.

Součástí výcviku byla také živá simulace. „Účastníci využili taktický soubojový simulátor na speciálním cvičišti při nácviku technik boje v zastavěné oblasti, až po soupeřské cvičení. I tady ukázali, že bojový duch v nich vládne v každé situaci. Ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina si pak ještě procvičili topografickou přípravu, zaměřenou na orientaci v terénu podle mapy a určení vlastního stanoviště. Zahrnovalo to také výběr a určení osy přesunu, získané poznatky pak využili v následném pětikilometrovém večerním přesunu v terénu podle mapy se zátěží,“ popisovala mluvčí Nováková.

Zkoušku na trenažéru si pochvaloval mimo jiné také Josef Dostál. „Zážitek to byl bezvadný. Bylo zajímavé vyzkoušet si zaměřování cíle, pálit na pěší i pohybující se cíle,“ komentoval bronzový medailista z Tokia.

„Celkem se výcviku účastnilo přes dvě desítky sportovců, kteří pod vedením vyškovských instruktorů absolvovali nejprve výcvik na virtuálních simulátorech. Poté, co si olympionici prohlédli možnosti univerzálního cvičiště jízdy tanků pod vodou, si již sami na dalším trenažéru například vyzkoušeli, jak se jezdí s bojovým vozidlem Pandur,“ informovala mluvčí Vojenské akademie Vyškov Monika Nováková.

