/ANKETA/ Prázdné výlohy, zhasnutá světla uvnitř, zamčené dveře. Mnohé podniky a obchody v centrech velkých jihomoravských měst spojuje v poslední době jedno společné. Do odvolání mají kvůli vládním nařízením zavřeno. Některé se dokonce už znovu ani neotevřou. I v důsledku povinně uzavřených provozoven je množství lidí ve středu měst na jihu Moravy výrazně menší než dřív.

V centru Blanska míjí lidé zavřené obchody. Ty jsou stále mimo provoz kvůli epidemii koronaviru. | Foto: Deník/Jan Charvát

Z důvodu vládního nařízení až do odvolání zavřeno, hlásí na vstupních dveřích mnohé podniky v historickém centru Brna. Lidé se stále nemohou vydat třeba do prodejen s oblečením či obuví, bez zákazníků jsou i kadeřnictví nebo zlatnictví. Například pouze přes internet si vyberou svou letní dovolenou, do kamenných poboček cestovních kanceláří se momentálně nedostanou.