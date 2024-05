Zámecký park ve Slavkově u Brna patřil od nedělního dopoledne osobním autům značky Tatra. Lidé za nimi vyrazili, aby si zavzpomínali nebo se pokochali krásou modelů, které se v minulém století vyráběly v Kopřivnici či Příboře.

Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. | Video: Deník/Petr Turek

Návštěvníci slavkovského parku mohli obdivovat někdejší reprezentativní vozy vyšší třídy, o které se starají jejich současní majitelé. Ti ve svých tatrovkách přijeli nejen z Moravy či Slezska, ale také z Čech či Slovenska. Necelá dvacítka seřazených aut, nabídla i nejnovější sedmistovky, starší typy 613 nebo dokonce 603 s řazením pod volantem. Mezi nimi byla i ta, která z výrobní linky sjela už před rovnými šedesáti lety. Její první majitelkou byla Výrobní zemědělská správa v Nitře.

To s novější verzí Tatry s šestsettřináctkou z roku 1991 dorazil do Křtin a následně do Slavkova Miroslav Hanzlík, a to až z Teplic. „S tímto autem jezdím už přes dvacet let. Je v něm klid, pohoda, žádný stres a krásně vrní,“ přibližuje výhody svého bílého modelu teplický řidič, který se svou Tatrou jel jak na sever k Baltu, tak na jih k Jadranu, a to až k Dubrovníku. Jak doplnil, tehdy jel k moři s tatrovkou dokonce na plyn.

Jedinečný jarní sraz Tatra klubu CZ nabídl ale i exempláře ze závěrečné éry výroby osobních vozů, tedy sedmistovky. Právě u nich končil prohlídku Miroslav Moudrý. „Byla to taková labutí píseň těchto tatrováckých vozů, po revoluci se už těžko konkurovalo západním autům. Na kvalitě to ale nic neubíralo, Tatry byly kvalitní, hezké, spolehlivé a bezpečné. Hledali jsme i padesát sedmičku, na kterou máme vzpomínku coby na svatební auto, což je ale asi už moc staré,“ pousmál se návštěvník jarního slavkovského srazu.