Co se v Hruškách za uplynulé období podařilo?

Úspěchem je především to, že se z Hrušek stala středisková obec. Sídlí u nás totiž kancelář mikroregionu Ždánický les a Politaví, kterému sám předsedám podobně jako Místní akční skupině Slavkovské bojiště. Ta má kancelář přímo na obecním úřadě.

Hrušky

* Počet obyvatel: 780

* První písemná zmínka: 1294

Uvedete prosím příklady dokončených projektů?

V půdním prostoru obecního prostoru jsme například vybudovali tři bytové jednotky díky dotaci ve výši sedm a půl milionu korun od ministerstva financí. Podařily se nám úpravy zeleně, vysazovali jsme hruškový sad, ale i genofondní alej hrušní, kde jsou různé staré odrůdy. V tamní škole jsme vybavili pro žáky počítačovou učebnu. Dlouhodobou záležitostí pak byla rekonstrukce obecních budov. Začal s tím už bývalý starosta a my jsme pokračovali. Nyní zbývá v podstatě jen fasáda na hasičské zbrojnici.

Můžete zmínit nějaké další projekty, se kterými počítáte do budoucna?

Máme rozpracované ještě dva. Je to jednak lávka pro pěší přes řeku Litavu. Děti od Šaratic nebo místní části Chaloupky totiž přecházejí v nepřehledném místě silnice. Projekt předěláváme kvůli protipovodňovým opatřením, která jsou v plánu na řece. To je právě náš druhý rozpracovaný projekt. Usilujeme o stáhnutí stoleté vody, aby nás neomezovala. Například i sportoviště máme v záplavové zóně a nemůžeme je rekonstruovat tak, jak chceme. Usilujeme také o domov důchodců, ale kvůli záplavové zóně máme problém se stavebním povolením. Také zmíním, že jsme v loňském roce investovali do nákupu polností, od jednoho místního obyvatele jsme dále koupili bývalý kancelářský prostor statku a sýpky, který je prozatím bez využití. Nechtěli jsme ale riskovat, že v něm skončí nepřizpůsobiví občané.

Jak letos zvládáte přípravu kulturních akcí?

My jsme měli to štěstí, že jsme i loni stihli hody. Některé loni zrušené akce se ale přesypaly do letošního roku. Teď chystáme na osmnáctého září charitativní den s výtěžkem pro postižené děti, děláme to dohromady se spolkem Společnou cestou. Spojili jsme to s dětským dnem, pokud nás čtenáři podpoří, budeme určitě vděční. Výtěžek jde čistě na postižené děti. Osmadvacátého září pak máme jako mikroregion akci, kdy se jezdí po všech jeho obcích na kolech. Účastníci sbírají razítka, za která dostanou odměnu. Čeká nás také výroční vzniku mikroregionu, kdy se každá obec bude reprezentovat stánkem s vlastním gulášem. Bude to spíše recese než souboj. Potom nás čeká živý betlém, ale uvidíme, jak se to vyvine s covidem.

Jste spokojení s kapacitou základní a mateřské školy?

Máme u nás první stupeň základní školy až do čtvrté třídy. Smluvně jsme pak svázaní s křenovickou školou, která je kapacitně připravená přebrat naše žáky na druhý stupeň. Kapacita čtyřiceti dětí tedy dostačuje, loni jsme dokonce přijímali zájemce z okolí.

Část pozemků v obci vlastní Maltézští rytíři. Jak s nimi fungují vztahy?

Musím zdůraznit, že s nimi máme výbornou komunikaci. Aktuálně je s nimi ale nemožná směna pozemků, protože se soudí se státem. Souvisí to s církevními restitucemi, které jsme v obci dlouhodobě řešili.

Jste spokojení s dopravní obslužností?

Já za sebe spokojený jsem. Především na Brno je spojení výborné, horší to ale máme směrem na Vyškov.

Jste nejen starosta, ale také člen místního sboru dobrovolných hasičů. Jak se to daří skloubit?

Není to pro mě problém. Máme výjezdní jednotku, ale působíme hlavně v našem katastru. Kvůli větším událostem ale můžeme vyjíždět i dále. Naši kluci mají například školení s pilou nebo vzduchovou technikou. Každým rokem řešíme vybavení z dotací nebo vlastních zdrojů. Disponujeme dopravním vozidlem i cisternou, která v letních dnech slouží také k zavlažování sadů. Pět let máme také defibrilátor, takže jsme v systému, kdy nám záchranka každý rok dává školení. Dobrovolní hasiči z Hrušek s ním byli i ve Zbýšově nebo naposledy dvakrát i ve vedlejších Šaraticích.

Tipy na výlet:

Bitva tří císařů ve Slavkově. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Attila RacekSlavkovské bojiště

Severní hranici katastru protíná hranice historického území Slavkovského bojiště. Unikátní poznávací okruh zavede zájemce přes bitevní pole, až na zámek Slavkov-Austerlitz.

Zájemci si připomenou slavnou bitvu tří císařů v roce 1805, kterou se Napoleon Bonaparte zapsal do evropské historie.

Výlet naučnou stezkou Ždánickým lesem k OříškuZdroj: se souhlasem Spolku seniorů ŽdániceŽdánický les



Z Hrušek se mohou výletníci vydat například do Ždánického lesa. Rozprostírá se mezi Bošovicemi, Koryčany, Bučovicemi a Dambořicemi. Jedná se o oblast o velikosti bezmála sedmdesát kilometrů čtverečních.



Vrchovina skýtá nezapomenutelný pohled na sever k Brnu, na Slavkovské bojiště, k podhůří Drahanské vrchoviny, na jih pak do nížin Moravského Slovácka a k překrásné siluetě Pálavských vrchů.