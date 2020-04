K rozhodnutí ji přiměly výzvy charitativních organizací. „V podstatě jsem začala tak, že jsem na stránkách města našla příspěvek, že organizace ADRA hledá dobrovolníky. Oslovila jsem následně koordinátorku Moniku Lauterbachovou s tím, že bych se ráda zapojila,“ poznamenává.

Časově náročné to podle ní není. Své dobrovolnické aktivity je schopna skloubit s prací „Momentálně pracuji z domu, takže dopoledne dávám přednost pracovním povinnostem a dětem. Odpoledne mám již volnější, tak se můžu věnovat třeba nákupům pro seniory nebo jiným věcem,“ vysvětluje Vyškovanka. Dle jejích zkušeností vždy záleží na tom, jak si svůj čas člověk zorganizuje.

Nákup poprvé zajišťovala pro ženu poblíž jejího bydliště. „Komunikace fungovala tak, že mi koordinátorka Lauterbachová zprostředkovala telefonní číslo na seniorku. Já jsem jí pak zavolala a domluvila jsem se na nákupu potravin a čase doručení,“ zmiňuje.

Předání nákupu bylo pak bezkontaktní. Našla si přitom ještě čas, aby si s důchodkyní mohla popovídat. „Byla moc vděčná a milá. V podstatě si myslím, že v této době chybí seniorům sociální kontakt,“ uvádí dobrovolnice.

Pomáhala také s distribucí roušek, to však už v současnosti na základě jejích zkušeností není takový problém. „Myslím si, že v této chvíli je roušek dostatek, nebo alespoň nevím o někom, kdo by momentálně roušku neměl,“ potvrzuje.

Sama svého rozhodnutí nelituje. Případní zájemci, kteří váhají, jestli se do pomoci zapojit, by se neměli bát. „Sama za sebou mohu říci, že je to možná o vlastním "strachu" jakoby tu pomoc nabídnout. Doporučila bych proto nebát se a zkusit to. Možná pak zjistíte, že je to něco, co vás může obohatit a také vám něco dát,“ dodává Jankovičová.