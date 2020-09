Nekonečné kolony aut mají do budoucna zmizet z průtahu Bučovicemi. Trasa obchvatu, který přinese místním úlevu, je hlavním bodem připravovaného územního plánu města. „Je to nejvýznamnější investice na hlavní silnici E50 na Slovensko, po které všichni obyvatelé našeho města volají,“ prohlásil před časem bučovický starosta Jiří Horák.

Na projekt nedávno schválilo prostředky ministerstvo dopravy. „Pro obchvat Bučovic nyní platí, že je již dokončena technická studie, jejíž autoři definitivně rozhodli o způsobu směrového a výškového vedení trasy nebo například o podobě mimoúrovňových křižovatek,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Do diskuzí o tématu se zapojovali také Bučovičtí. „Minulý měsíc se uskutečnilo druhé veřejné projednání a k trase obchvatu nebyly vzneseny žádné připomínky, což je dobrá zpráva,“ informoval Horák.

Místní plány vítají, ale někteří jsou po letech stále skeptičtí. „O obchvatu Bučovic se mluví dobře asi dvacet až třicet let, ale nic se zatím neděje. Mnozí politici se s tím zviditelňují a pak je ticho,“ komentovala například Dana Vysloužilová.

Podle státních silničářů se ale příprava realizace obchvatu významně posunula. „Aktuálně je projekt ve fázi podávání nabídek na vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu lokality a na vypracování dokumentace,“ dodala Ledvinová.

Na intenzivní provoz ve městě si lidé stěžují dlouhodobě. „Obchvat je pro město mimořádně zásadní. Je to absolutní priorita, protože stovky místních mají pod okny mezinárodní komunikaci. Situace je neúnosná, to co se každý den ve městě a kolem něj děje, je jedno šílenství,“ komentoval opoziční zastupitel Josef Bouda.

Výběr různých variant záměru byl vydaný už před devíti lety. „Po čtyřech letech trasování byla vybraná jižní varianta, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Odsouhlasilo ji zastupitelstvo a byla předaná k posouzení Ředitelství silnic a dálnic, které ji v roce 2016 přijalo,“ připomněl Horák.

Od té doby zástupci státu plán obchvatu posuzovali. Loni ministerstvo dokončilo bezpečnostní audit a záměr byl zařazený do Národního investičního plánu. Letos se pak začala připravovat projektová dokumentace ve schválené variantě.