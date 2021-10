Nový komunitního dům už vyhlíželi obyvatelé Ivanovic na Hané. V dohledné době se však nedočkají, vinu na tom má strmý růst cen stavebních materiálů, který navyšuje náklady v řádku desítek milionů. „Podle původních odhadů dosahovaly na čtyřiatřicet milionů, nyní mohou narůst až na padesát. To si nyní nemůžeme dovolit,“ potvrdil ivanovický starosta Vlastislav Drobílek.

Bytová výstavba na jihu Moravy. Ilustrační foto | Foto: Deník/Denisa Trnková

S nákladnou rekonstrukcí kulturního domu se potýkají zase v Hustopečích na Břeclavsku. Práce tady sice neodkládají, zvládnou ale zatím pouze část. „Zvažujeme, že se možná už v příštím roce pustíme do prací na amfiteátru, tedy prostoru pod společenským domem na pozemcích města. Tam byl odhad zhruba dvacet milionů korun, uděláme to přitom navzdory navýšení nákladů, které tady ale nečekáme vysoké. To větší sousto, tedy samotný společenský dům s M-klubem a restaurací, to je ale zatím v nedohlednu," potvrdila v úterý redakci starostka města Hana Potměšilová.