Část mateřských, základních a středních škol na Vyškovsku zvažuje, že se zapojí do stávky, kterou odboráři naplánovali na sedmadvacátého listopadu. „Zástupci škol v regionu budou o podobě stávky jednat v pátek na oblastní konferenci,“ informoval jihomoravský předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Vladislav Krčál.

O zapojení do stávky na Vyškovsku přemýšlí třeba ředitel Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna Jiří Půček. „Stávku budeme zvažovat. Pokud se rozhodneme pro, bude stávkovat celá škola,“ informoval Půček. Dodal, že si před rozhodnutím zjistí konkrétnější informace o cílech stávky. „Nepůjdeme do toho v případě, že by šlo jen o zvýšení platů. Důvodem pro by bylo víc peněz do organizačních záležitostí,“ zamyslel se ředitel slavkovské školy.

Hlavním důvodem pro plánovanou stávku jsou podle odborářů škrty v penězích například pro školníky a kuchařky na příští rok. „Žádný rozumný ředitel nemůže souhlasit se snížením platů nepedagogických pracovníků, jako jsou například kuchařky, protože ty peníze jsou už tak tabulkově nízké,“ řekl ředitel Gymnázia a obchodní akademie Bučovice Jaroslav Honza.

Že by se právě někteří z nepedagogických pracovníků mateřské školy mohli do stávky zapojit, informovala ředitelka Mateřské školy Puškinova Ivona Henrichová. „Nemůžu za ně mluvit, ale počítám, že by někdo mohl mít zájem. Zatím jsme to neprobírali,“ podotkla Henrichová.

Odboráři začali podle Krčála podnikat kroky k uskutečnění stávky. „Nebojujeme za sebe, ale za naše děti, chceme zamezit škrtům a snížení mezd. Součinnost s vedením škol budeme probírat až na páteční konferenci,“ doplnil Krčál.

Podle Elišky Havlíčkové z Vyškovska je dobré, že se školy snaží aktivně zasadit o příliv peněz. „V zásadě to ale bude jen další volný den, ze kterého nejspíš nic nevzejde. Domnívám se, že existují lepší a účinnější způsoby než stávka,“ podotkla Havlíčková. Česká společnost podle ní na stávkování neslyší. „Výjimkou asi budou rodiče menších dětí, kterým by škola zavřela," doplnila Havlíčková.

Tématem spojeným se škrty ve školství je i snížení takzvaného PHmax, tedy maximálního týdenního počtu hodin vyučování. Podle Honzy by se snížení hodinových dotací výrazně projevilo na kvalitě vyučování. „Tento postup by vedl například k omezení dělených hodin, což by byla škoda, protože přístup k žákům je v těchto hodinách individuálnější. Nemusely by se otevřít některé ze seminářů. Dopady by se projevily nejvíc na žácích“ dodal ředitel.