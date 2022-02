Zmínil osmdesát klientů domova, kteří budou potřebovat nové ubytování. Zahrnují nejen důchodce, ale i osoby se zdravotním postižením. „Jako řešení nedostatku kapacit pro seniory se propagují třeba malometrážní domky, ale to je běh na dlouhou trať. Problémem tady nejsou peníze, ale spíše vhodné pozemky. Není navíc jasné, jaká bude budoucnost samotného zámku po ukončení služeb,“ uvažoval Dvořáček, který by uvítal zachování služeb alespoň pro důchodce.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkCo bude se zámkem dále, není jasné. Zástupci Jihomoravského kraje tvrdí, že to budou teprve řešit. „Povedeme o tom další diskuse, je to však opravdu budoucnost vzdálená ještě roky. Péči o klienty pouze přemístíme do moderních a lépe vyhovujících prostor,“ reagovala mluvčí kraje Alena Knotková. Ve hře je varianta, že se část obyvatel přestěhuje do chystaného domova důchodců v Bučovicích. Zástupci kraje jednají o vyčlenění části tamní kapacity. Službu v Habrovanech chtějí ukončit kvůli, podle nich, nevyhovujícím podmínkám.

Zámek má pestrou minulost. Uplynulé dekády absolvoval četné opravy. Například v letech 2002 až 2003 čekala jedna hospodářskou budovu, jejímž dokončením získali poskytovatelé sociálních služeb nejen provozní prostory, ale také místo pro volný čas klientů.

DOMOV V HABROVANECH

Celkem 80 klientů.

Domov pro seniory: 35.

Domov pro osoby se zdravotním postižením: 35.

Kapacita všech služeb je k dnešnímu dni plně obsazena.

„Posuzujeme zejména sociálně nepříznivou situaci žadatele, zda ještě může zůstat ve svém přirozeném prostředí a za pomoci terénních sociálních služeb zajistit si potřebnou péči. Anebo vyžaduje jeho zdravotní stav a sociální situace poskytování celodenní pobytové sociální služby,“ popisovala praxi ředitelka Habrovanského zámku Lenka Korseltová.

Areál nedávno navštívil také starosta nedalekého Rousínova Jiří Lukášek. Je přesvědčený, že vzhledem k nedávným vysokým nákladům na modernizaci není stěhovaní vhodné.

„Objekt je vzorně udržovaný a technicky vhodný na poskytované služby,“ reagoval starosta Lukášek.