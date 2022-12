Právě do areálu zámku ve Slavkově mířili návštěvníci během roku mimo jiné také na čokoládový festival, Veteranfest nebo letos vůbec poprvé také na festival živých soch. Akce v květnu přilákala do parku tisíce návštěvníků. Tvůrci z různých zemí předvedli své dechberoucí umění a návštěvníci se často přesvědčovali, zda je socha "opravdu živá". „Z pohledu diváka to možná vypadá pouze na líčení a barvení kostýmů. Je to ale časově náročné už od zpracování kostýmu, kdy musí být umělec všestranný. Stává se návrhářem, krejčím, dekoratérem, malířem, ale i zámečníkem, kutilem, a někdy až elektrotechnikem,“ popisovala tehdy jedna z účastnic Zdeňka Rylka Dovályová.

Bučovice si připomínaly sedm set let od první písemné zmínky. V pestré nabídce akcí vyčnívaly v červnu rytířské slavnosti, kdy do města přijel dokonce i král Jan Lucemburský se svojí družinou. Osm set let od první zmínky si připomínali zase obyvatelé Rousínova.

Nový rok oslaví ve Vyškově i na silvestrovské party. Do Bučovic zamíří čtyřkolky

První ročník má za sebou zářijová akce Hasparty na vyškovském letišti, podíleli se na ní vojáci, hasiči, záchranáři i policisté. Na vyškovské Masarykovo se zase po mnohaleté přestávce vrátily také Krajské dožínky.

Přelom listopadu a prosince byl na Vyškovsku znovu naplno ve znamená výroční slavné bitvy tří císařů známé také jako bitva u Slavkova. V regionu mířili lidé za akcemi přímo ve městě, do Vyškova, do Bučovic ale mimo jiné také do Kučerova.

V září byla vyhodnocena také tradiční cykloakce mikroregionu Ždánický les a Politaví, které se tentokrát zúčastnilo 405 cyklistů. V roce 2022 toho však bylo mnohem víc, alespoň podstatnou část zajímavých akcí, událostí a momentů pokrývá fotogalerie.