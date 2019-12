Slavkov u Brna – Svozový vůz vypověděl službu ve Slavkově u Brna před posledním neplánovaným svozem bioodpadu, který město chtělo přidat navíc kvůli příznivému počasí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Karel Janeček

„Snažili jsme se rychle zajistit opravu, ale i tak to bude trvat minimálně do ledna příštího roku. Jarní svoz by ale i tak neměl být ohrožen,“ zdůraznila mluvčí Slavkova u Brna Veronika Slámová.