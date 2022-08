Středeční akci věnovali na podporu Vojenského fondu solidarity. „Všichni do toho šli s maximálním odhodláním i se svými veliteli a instruktory. Byť jsou teprve pár dní na vojně, už dokázali, co je to zodpovědnost, smysl pro povinnost, odhodlání, obětavost, ale i síla a duch týmu,“ zdůraznila mluvčí vojenské akademie Monika Nováková.