Uznala, že reakce je v podobné situaci obtížná. „Až potom člověk vždy ví, co bylo asi správné udělat, ale v tu chvíli se zkrátka na nic nezmůže. Nechtěla jsem toho muže více provokovat, protože jsem nevěděla, co od něj můžu čekat. Nechal mě odejít bez problémů, aniž by na mě cokoliv dalšího zkusil,“ dodala žena.

Případ hlásila policistům, kteří žen s podobným zážitkem znají víc. Vyškované proto mezi sebou šíří na sociálních sítích varování. „Kolegové z Obvodního oddělení ve Vyškově skutečně zaznamenali běžkyni, které neznámý muž učinil nemravný návrh. Nedošlo však k násilí nebo majetkové újmě. Vážnější případ ale evidujeme ve vyškovské místní části Opatovice,“ prozradila v úterý policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Tentokrát byla obětí starší žena. „Neznámý pachatel ji chytil zezadu, ale když zakřičela, pustil ji a utekl. Případ dále prověřujeme jako přestupkové jednání, protože ani tady nedošlo k násilí nebo loupeži. Z dosavadních informací není ani zřejmé, jestli se jedná o stejného muže,“ doplnila Cejnková.

Zdůraznila, že uvedené případy policie rozhodně nepodceňuje. „Doporučujeme ženám, které mají obdobnou nepříjemnou zkušenost, ať kontaktují v první řadě policisty. Zveřejňování informací nejprve na sociálních sítích totiž není vhodné,“ upozornila.

Podobná oznámení řeší policisté především v jarních a letních měsících. "Statistický přehled ale k dispozici nemáme," podotkla mluvčí. Dodala, že činy většinou spadají do obecnější kategorie přestupků.

Podle odborníků obecně platí, že v podobných situacích bývá tou nejlepší bezprostřední obranou útěk před útočníkem, pokud k němu je příležitost. „V žádném případě se neuchylujte k taktické chybě v podobě planého vyhrožování poznáním a udáním policii a podobně. Mohlo by to vést k jeho zpanikaření,“ radil soudní znalec Zdeněk Náchodský.

Napadené ženy nemají s oslovením policistů otálet. Mnohé však váhají. Týká se to i vážnějších napadení, která někdy eskalují dokonce ke znásilnění. „Příčiny jsou různé. Kromě pocitu studu a obavy z nedostatku důkazů se často jedná o strach z neobjektivity a předsudků společnosti. Mýty o sexuálním násilí stále přežívají a fungují často jako sebeospravedlnění pro pachatele a bariéra pro oběť, která se pak problém bojí řešit. Proto se zaměřujeme na vyvracení předsudků,“ komentovala psycholožka Jitka Čechová.