Vůni květin si mohou nově díky mobilním kontejnerům se zelení užít lidé na Masarykově náměstí ve Vyškově. Pracovníky města čeká při udržování zeleně celoroční práce. Většina využitých rostlin jsou pouze jednoleté druhy. „Truhlíky proto po letní sezoně naložíme a odvezeme znovu do zahradnictví. Příští rok chceme výsadbu rozšiřovat, uvažujeme rovněž nad obměnou truhlíků na sloupech veřejného osvětlení,“ sdělil místostarosta Josef Kachlík.

Sedm větších kontejnerů je umístěno v kombinaci s lavičkami v lokalitě mezi bývalou synagogou a budovou krajské hygienické stanice. | Foto: Deník / Jakub Dostál

Deset nádob je rozmístěno ve spodní části náměstí a dalších sedm větších kontejnerů je umístěno v kombinaci s lavičkami v lokalitě mezi bývalou synagogou a budovou krajské hygienické stanice. Některé zvolené druhy květin kvetou už na začátku léta. Begónie ale například vydrží až do zámrazu. „Sázení má v sobě určitou logiku, musí být souměrné. Do středu se dávají vyšší rostliny, mnohé rostou převisle a překryjí kontejner až k zemi. Zahradníci se samozřejmě snažili rostliny poskládat barevně do sebe, aby to bylo veselé, sladěné a svěží,“ popsal Kachlík.