Skládka se na místě objevila tento týden. „Podle všeho to tam je už pár dní. Do těchto míst ale lidé denně nechodí,“ sdělila místostarostka Letonic Eva Míčová.

Případem se zabývají ochránci přírody. „Pokud by se podařilo zjistit pachatele, řešili bychom to přímo s ním. Každopádně se jedná nejen o bezohledné a trestuhodné jednání, ale také o přestupek hned proti několika zákonům,“ komentoval to Stanislav Koukal z regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Brně.

Nález vyvolal mezi lidmi velké pohoršení, viník je však stále neznámý. „Já to nechápu. Staví barák za miliony, ale nemá pár tisíc na likvidaci suti. Podobné to bývá s pneumatikami, koupí si nové za minimálně šest tisíc, ale nemá padesát korun na to staré nechat legálně zlikvidovat,“ divila se například Jana Hrůšová.

Je prý malá šance viníka najít. „Obávám se, že se nepodaří zjistit, kdo za tím je. Budeme pak muset zajistit likvidaci černé skládky sami. Chceme to udělat co nejdříve, než tam lidé začnou vozit další odpad,“ prohlásil Koukal.

Prozatím se neobjevil žádný svědek i s ohledem na odlehlost prostoru. „Je třeba zdůraznit, že původce může být z jakékoliv obce,“ doplnila Míčová.

Prošetřování takových situací je vždy komplikované. „Přímo v národní přírodní památce jsme podobné případy ještě řešit nemuseli. Vyvezená suť navíc neobsahuje snadno využitelné stopy k pachateli,“ připustil Koukal.

Prioritou je tedy úprava místa do původní podoby. „Jednáme o odstranění skládky s firmou, která má provozovnu v Dražovicích. Předběžně to vypadá, že to bude možné zvládnout příští týden,“ dodal k tomu Koukal.

Případy nelegálních skládek jsou na Vyškovsku četné. „Sice za to viníkům hrozí pokuty, přesto ale vznikají stále nové,“ postěžoval si Miroslav Kubásek z iniciativy Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Policisté přitom černé skládky letos ještě řešit nemuseli. „Loni jsme se zabývali dvěma případy a předloni také dvěma. Objasněný z nich byl pouze jeden, řidič náklaďáku tehdy v Bučovicích vyklopil v ovocném sadu fůru stavební suti,“ uvedla mluvčí policistů na Vyškovsku Alice Musilová.

Podobné případy dle zákona o odpadech vyšetřují jako přestupky s hrozbou až padesátitisícové pokuty. „Co se týká chráněných památek, není to v zákoně nijak specifikováno. Jiná situace by byla, pokud by šlo o nějaký nebezpečný odpad, tam by již byl trestný čin související s poškozením životního prostředí, což se ale nemusí nutně týkat jen nějaké chráněné oblasti,“ dodala Musilová.