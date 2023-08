Proč jste uzavření ohlásila v předstihu až na říjen?

Kdyby to bylo standardní zaměstnání, tak řeknu, že chci změnu, dám výpověď a jdu pryč. Tady to ale samozřejmě není takto možné. Říjen jsem zvolila proto, abych skončila ještě před objednáváním pro novou sezonu, kdy by to zahrnovalo i dvě stě nebo tři sta šatů na další rok. Je to komplikované, protože plníme závazky vůči lidem.

Čemu se chcete věnovat dále?

Mám ještě jedno podnikání, které mě naplňuje více. Je to svět financí, ve kterém se sama vzdělávám. Dělám to už roky. Mám nyní pocit vyhoření a salonu už nemám co dát.

Aktuálně tedy v salonu stále přijímáte objednávky?

Přijímáme, stále je u nás dost zadaných šatů. Nyní to ale funguje tak, že každý, kdo si přijde pro vypůjčené šaty, si je už nechá. Se zákaznicemi se přitom osobně loučím, šaty jim zůstávají na památku za cenu půjčovného. Nabízím jim radu a pomoc i do budoucna. Svatební salon má navíc také moje matka, i když to je už větší dálka.

Z jaké dálky k vám zákaznice vlastně jezdí?

Máme je široko daleko, třeba z Třebíče. Často jezdí z Vyškova, Ivančic, Ivanovic, Kuřimi nebo Kyjova.

Neuvažovala jste o prodeji Svatebního Ráje?

Salon neprodám, je jako jedno z mých děti. Je spojený s mým jménem a proto nechci, aby pod ním někdo jiný podnikal. Tu doménu si i nadále ponechám.

Co tedy před koncem ještě nabízíte a v jakém cenovém rozpětí?

Nabízíme svatební šaty od dvou a půl tisíc do pětadvaceti tisíc korun. Dále to jsou třeba společenské šaty s cenou od pětistovky do čtyřech a půl tisíc, šaty na polonézu zase stojí od pětistovky do pěti tisíc. Máme dále svatební boty i spodní prádlo. Každý si u nás přijde na chuť. Šaty dívkám navíc upravujeme zdarma na míru.