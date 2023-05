/VIZUALIZACE/ O vybudování svazkové základní školy ve Slavkově u Brna usiluje město ve spolupráci s okolními obcemi, do projektu na zařízení pro 540 dětí nyní investují desítky milionů korun. Chtějí žádat o dotaci u ministerstva školství, ale kvůli špatné situaci státních financí byl příslušný dotační program pozastaven.

Vizualizace budoucí svazkové základní školy. | Foto: Město Slavkov u Brna

„Ministerstvo provádí analýzu potřebnosti výstavby nových škol ze statistických údajů obsazenosti k třicátému září loňského roku a kapacit uvedených v rejstříku. Na základě toho vytipuje místa, kde by se školy mohly stavět za pomoci dotace. Problém je v tom, že uvedené kapacity ve školském rejstříku nejsou reálné, jsou mnohdy nepřiměřeně vysoké. Doposud nikdo neměl potřebu se jejich uvedením na reálné stavy zabývat,“ komentovala slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Problém nedostatečných kapacit škol se netýká jenom Slavkova, ale celé České republiky. „Ve městech a obcích roste bytová výstavba. Konkrétně ve Slavkově je v souladu s územním plánem záměr vybudovat novou průmyslovou zónu východním směrem a na jihu ji rozšířit. Dokončuje se developerská bytová výstavba Litava a Zelnice. Bouřlivý rozvoj probíhá v nedalekých Holubicích,“ přiblížila situaci místostarostka.

Za důležité považuje registraci Slavkova do dotačního programu ministerstva školství do roku 2025. „Tehdy bude hotová projektová dokumentace. Bude nutné aktivně sledovat vývoj situace a účastnit se jednání s příslušnými institucemi, aby úsilí o získání dotace bylo úspěšné. Bez ní nelze stavbu školy zvládnout. Pokud žádost o dotaci nebude úspěšná, tak během několika let bude chybět kapacita přibližně pro 350 žáků. To se dotkne zejména dětí z okolních obcí, protože ty s trvalým pobytem ve Slavkově mají ze zákona přednostní právo na přijetí do školy zřizované městem,“ vysvětlila místostarostka.

Slavkov kvůli tomu už dříve inicioval vytvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice, který dále tvoří Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice a Vážany nad Litavou. „Věříme, že náš projekt bude úspěšný a úsilí a dosud vynaložené prostředky nevyjdou nadarmo. Děkujeme všem, kteří jsou ochotni naše problémy vyslechnout a pomoci nám s řešením tohoto úkolu. Mít k dispozici školu, kam budou děti chodit, je jedním ze základních pilířů prorodinné politiky,“ dodala Jedličková.