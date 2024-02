Space klub vznikl ve vyškovských Dědicích, kde nahradil starší klubový podnik. Deník o plánech již dříve informoval. Rekonstrukce skončila v prosinci a nyní má nový klub před sebou svou první sezónu.

„Už to není diskotéka, ale je to multižánrový klub. Máme obrovské pódium, z čehož chceme těžit. Uspořádáme stand-up vystoupení, koncerty a další netradiční věci. To byl vlastně záměr rekonstrukce, měli jsme novou vizi a koncept podniku,“ popsal vedoucí klubu Martin Karban.