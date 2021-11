Po delší dobu chce vedení Vyškova udržet ve městě turisty. Jak? Třeba jízdou v tanku.

MUZEUM VOJENSTVÍ VE VYŠKOVĚ



* Má se zaměřit na moderní armádu.

* Je součástí vize obnovy Nového zámku.

* Pro umístěné techniky mohou posloužit i objekty blízkého pivovaru.

* Ve městě sídlí kasárna i vojenská akademie.

Vyškovští připravují vznik muzea moderního vojenství. Místem se stane tamní zámek, jehož využití dosud pokulhává. Místostarosta Josef Kachlík připomněl, že armáda k městu historicky patří. Spojení se tak nabízí. „Zámek s dobovým vybavením najdete všude. Chceme přijít s něčím, co nás odliší. Může to zahrnout trenažér jízdy v tanku, ale také seskok padákem,“ oznámil Kachlík.

Hlavním turistickým lákadlem je zatím vyškovský ZooPark a s ním sdružený DinoPark, které ale návštěvníky zpravidla neudrží ve Vyškově déle než den. „Ročně má zoo dvě stě tisíc návštěvníků. Chceme je u nás ale udržet na dva i tři dny, na to potřebujeme něco nevšedního a moderního. Minimální návštěvnost s klasickou expozicí při provozních nákladech třeba šestnáct milionů korun pro nás nemá smysl,“ zdůraznil místostarosta.

Projektování takzvaného Nového zámku je teprve na počátku. Město hledá další zdroje k pokrytí nákladů. Stále je možné plány měnit a upravovat.

A reakce na nevšední vizi? Třeba ředitelka zoo Dagmar Nepeřená neskrývala překvapení. „Muzeum armády jsem nečekala. Nejsem si jistá, jestli to vyvažuje obrovskou investici, která se do zámku chystá. Je to velice ambiciózní projekt,“ reagovala.

Na projektu se podílí architekt Petr Všetečka, který se podobnými tématy zabývá i na jiných místech republiky. „U muzeí provozovatelé všude řeší jeden zásadní problém. Hodně se do nich v poslední době investuje i díky evropským dotacím, návštěvnost ale i přesto bývá nízká. Nalezení nějakého originálního nosného tématu není snadné, proto řada měst vystavuje prakticky to samé,“ porovnával Všetečka.

Šanci má podle něj především takové muzeum, které ze stereotypu vybočuje. Shoduje se tak s přesvědčením vyškovské radnice. „Vylučovací metodou jsme dospěli k armádnímu tématu. Samotná armáda je navíc stále silným partnerem. Může například nabídnout k vystavení techniku, kterou zrovna nevyužívá. Všechno to je pouze o dohodě,“ uvažoval brněnský architekt.

Vyzdvihl také prostor zámecké zahrady, která poskytne místo pro odpočinek místním i přespolním. Zároveň propojuje zámek a zmíněný zoopark. Návštěvníci tak mezi atrakcemi budou plynule přecházet.

„Technika by patřila zvláště do industriálních objektů uzavřeného vyškovského pivovaru, který dřív k zámku patřil. Pasuje to tam. Na druhé straně bude záležet na tom, jestli město doposud státní pivovar odkoupí,“ doplnil Všetečka.

Trenažér boeingu

Kachlík se o zájem lidí neobává. S možnými atrakcemi se už seznamoval. „Bude nutné spíše omezovat počet návštěvníků. Možnosti jsou dnes úžasné, je to třeba trenažér boeingu. I dospělého muže je těžké od něčeho takového dostat,“ věřil Kachlík.

Původní vizí byla klasická zámecká expozice s průvodci. „Když se ale na to logicky podíváme, máme pouze budovu jako takovou. Z vnitřních prostorů se nám prakticky nic nedochovalo. Jako bývalý muzejník navíc uznávám, že třeba na expozici etnografie nebo hanáckých krojů chodí minimum lidí,“ uvedla předsedkyně Komise pro regeneraci městské památkové zóny, Blanka Mikulková.

Zmínila nezbytnost dotací z programu, který bude využitelný do roku 2027. Podle ní lze z evropských peněz pokrýt až sedmdesát procent nákladů zámeckých oprav. „Chceme to pojmout vědecky, aby se děti třeba učily, jak se využívá v praxi chemie nebo fyzika. Trochu bych to přirovnala k principu fungování brněnského centra VIDA, který pouze překlopíme na vojenská témata,“ nechala se slyšet Mikulková.

Spojitostí s tématem je navíc více. „V lokalitě je zachovaná třeba část bývalého městského opevnění. S historií to tedy spojené rozhodně je také,“ dodal architekt Robert Václavík.