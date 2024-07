Ve Vyškově přepravují cestující i místní taxislužby. Například Falco Taxi vozí lidi po Vyškově za osmdesát devět korun. „I do zoo se lidé za tu sumu dopraví. Okruh za jednotnou cenu je po hotel Dukla a po sídliště Sochorova nebo benzinovou pumpu Caroil. Mimo město to jde na taxametr, třiatřicet korun za kilometr," uvedl taxikář Robert. Své příjmení zveřejnit nechtěl.

Zástupci společnosti Bolt uvedli, že obyvatelé Vyškova využívají služby Boltu v řádu jednotek. „Důvodem je fakt, že nejvíce zákazníků a tedy i partnerských řidičů je v Brně a okolí. Chceme vyjít vstříc celému jihomoravskému regionu, a proto je takzvaný brněnský polygon, tedy region, v němž jsou služby Boltu dostupné, rozšířený i do měst, jako je právě Vyškov," zmínil Huk.

Změnila se generace

Rozdílné jsou podle provozovatelů taxislužeb i změny v počtu zájemců o jízdu. Zatímco jedni v posledních letech neevidují žádné změny, jiní poukazují na citelný pokles.

„Nejsou lidi, ale Bolt nebo Uber za to nemůže. Změnila se generace, lidé nikam nechodí. Poptávka šla ruku v ruce s nočním životem. Byla doba, kdy ve Vyškově fungovalo osm diskoték a teď tam nefunguje ani jedna. Třeba v roce 1995 jsme jezdili v podstatě celou noc, protože lidé pendlovali z jedné diskotéky na druhou, ale v dnešní době je to mrtvé město. Tam nepotkáte živou nohu," řekl taxikář Petr Šustek z Eso Taxi.

Nejčastěji vozí například důchodce odpoledne do nemocnice. „Večer to jsou stálí zákazníci. Například muž se nechá odvézt do nějaké herny, prohraje nějakou tisícikorunu v automatu a zase domů. Už to není to, co to bývalo," posteskl si Šustek.

Podle mluvčího města Michala Kočího Vyškov eviduje celkem jednatřicet aktivních provozovatelů taxislužby. „To jsou provozovatelé s evidovaným autem," přiblížil Kočí.

Taxík si mohou lidé objednat také v jiných městech vyškovského okresu. Například ve Slavkově u Brna a okolí účtuje František Máca z Taxi Kochaníček jednotnou sazbu třicet korun za kilometr.

„Bolt a Uber se sice objednat ve Slavkově dají, ale moc tady nejsou. Mezi vesnicemi mají stejné ceny jako my, takže lidé to moc neřeší," míní Máca. Za odvoz ze Slavkova do Vyškova u něj zákazníci zaplatí kolem šesti set korun.

I když aplikace Uberu i Boltu nabízejí odvoz z mnoha lokalit po celém okrese, ne vždy se podle zkušeností některých zákazníků objednávka podaří. Přesvědčila se o tom i Gabriela Rohová z Habrovan poté, co zmeškala autobusový spoj do Brna.

„Další autobus jel až za několik hodin. Zkoušela jsem Bolt i Uber, avšak aplikace mě informovala, že žádný šofér není dostupný," uvedla Rohová. Svůj problém vyřešila stopem.

Tomáš Kočička z Taxi Tomáš funguje v Bučovicích. Nabízí i letištní transfer do Brna, Prahy, Vídně nebo Varšavy. Za odvoz si účtuje pětatřicet korun za kilometr s nástupní sazbou šedesát korun. Přítomnost nadnárodních taxislužeb podle něj do poptávky zatím moc nezasahuje.

„Je to spíš nárazové a řekl bych, že se to týká jenom tras z Brna sem. Bolťáci a Uberáci to nechtějí jezdit a zatím se ještě nestává, že by jeli pro někoho do Bučovic," řekl Kočička. Nejvíc zákazníků odveze o víkendech, kdy lidé jezdí na akce, zábavy a okolní diskotéky.

Podle některých taxikářů se provoz taxislužby v okrese nevyplatí. „Někomu stačí, že si vydělá pět tisíc korun měsíčně, když ale potřebuje vydělat třicet tisíc, tak se to už nevyplatí," sdělil svůj názor Šustek z Eso Taxi. Druhé práci se kromě rozvozu lidí věnuje i Kočička z Taxi Tomáš. „Taxikaření mám jako přivýdělek. Dopoledne je to na objednání dopředu, odpoledne čistě na zavolání nebo na domluvě," vysvětlil.