O víkendu ještě naposled tahala lyžaře v Olešnici na Blanensku na svah rolba, vleky však celou zimu stály. Od pondělí je už zavřeno. „Rolbovláček jsme koncem sezony rozjeli z čirého zoufalství. Vlastně jako službu pro naše nejvěrnější lyžaře. Nebylo to kvůli penězům. Na tom se vydělat rozhodně nedalo. O žádné sezoně se vlastně ale mluvit nedá. Byl to zářez a hodně hluboký, který nás bude bolet dlouho. Může se stát, že přijdeme i o práci,“ řekl správce olešnického areálu František Jílek.

Ztrátu majitel podle něj ještě nevyčíslil, ale zřejmě bude v řádech milionů korun. Kompenzace od státu budou podle Jílka nedostatečné. „Ve zprávách politikové rozhazují na kompenzacích miliardy, ale v realitě to naráží na určitý nákladový strop. Podobně postižený je i gastrobyznys a služby. Spousta podniků zkrachuje,“ dodal Jílek.

V sousedním Hodoníně letos neotevřeli vůbec. Sněhu je na tamním svahu ještě stále dost. Provozovatelé však už další tři týdny na případné rozvolnění vládních opatření čekat nebudou a definitivně sezonu ukončili. Vaz by jim zlomit neměla. „Letošní výpadek se ale zřejmě dotkne našich investic do budoucna. Máme zaplacenou zálohu na nový vlek a teď řešíme, jak doplatit zbytek. Uvidíme, jak to dopadne. A také jaké budou kompenzace od státu,“ řekl za provozovatele hodonínské sjezdovky Vlastimil Jílek.

Ve sportovním areálu v Němčičkách na Břeclavsku se se sezonou rozloučili už před týdnem. Než začaly jarní prázdniny rozhrnuli rolbou hromady technického sněhu. Na svahu se pak mohlo jezdit na bobech nebo na lyžích na vlastní nebezpečí.

To platí ještě v těchto dnech. „Děti si tak alespoň trochu užily sněhu. Čekat na případné otevření a upravovat sjezdovku za další velké peníze už nemělo smysl. Když se nám podaří letní sezona, tak přežijeme. Nejsme zaúvěrovaní, tak pro nás špatný zimní provoz není taková zátěž,“ uvedla provozní sportovního areálu, kde funguje také koupaliště a fotbalový stadion, Renata Podešťová.

Na tamní svah se o jarních prázdninách vypravila například Miroslava Šubíková. „Díky moc. Využili jsme dnes dopoledne. Paráda,“ napsala na facebokový profil sjezdovky žena.