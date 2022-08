V souvislosti s tím uvažovala nad dopady například obyvatelka Marie Piňosová. Obává se, že už tak často nepříjemný provoz ještě nabere na síle. „Bydlíme v ulici Víta Nejedlého směrem na Radslavice, máme rodinný dům. Syn chodí do školy a jelikož k nám nevede chodník, je to tady hrozné už nyní. Maximální rychlost je sedmdesát kilometrů za hodinu, ale nikdo to nedodržuje,“ popisovala Piňosová.