Čím dál víc nakažených britskou mutací koronaviru pozorují v laboratořích Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Mezi covid pozitivními vzorky roste od dvanáctého ledna počet těch, kteří jsou nakažení britskou mutací.

Antigenní odběrové centrum ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích. | Video: Deník / Michal Hrabal

"Zatímco do konce ledna to bylo sedm až osm procent celkového počtu testovaných, tedy dvanáct tisíc vzorků z PCR testů, v prvním únorovém týdnu vzrostlo až na padesát procent u vzorků z Brna a okolí. To by podle lékařů z Mikrobiologického ústavu nemocnice potvrzovalo trend pozorovaný z okolních států," poznamenala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.