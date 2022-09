Využili toho také oba prarodiče, kteří se usadili v Lysovicích. „Na Vyškovsko zamířilo celkem dvaapadesát rodin. Mířily také do Hlubočan, Kučerova nebo Rostěnic-Zvonovic,“ vypráví žena.

Dobře si vzpomíná na svou babičku Libuši Novákovou, provdanou Maňhalovou. Ta s ní o životě v tehdejší Volyni ale mluvila jen nerada. „Dnes už vím, že tam život za druhé světové války nebyl vůbec snadný. Souvisí s tím vyvražďování, kterého se dopouštěli nejen nacisté, ale také ukrajinští nacionalisté. Právě proto mnoho volyňských Čechů usilovalo o emigraci do Československa,“ vysvětluje Martinková.

Co jí tedy o tématu neřekla babička, nachází si sama ve vzpomínkách pamětníků i v knihách. „Skoro všichni Češi na Volyni pracovali v zemědělství. Co si nevydobyli z jejich půdy, to neměli,“ připomíná jejich obtížné podmínky.

Už více než deset let působí ve Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, sedm let působila jako celorepubliková předsedkyně spolku. Aktuálně je místopředsedkyní a organizuje výstavy, konference, zájezdy, tábory a setkání. „V Litoměřicích v Ústeckém kraji zrovna jedno velké setkání chystáme. Všechno to je o věku, spousta lidí řeší své předky až později. Když se o to aktivně zajímají, najdou zpravidla cestu do našeho sdružení,“ říká Martinková.

Tématem Čechů na Ukrajině a Rusku se zabývá dlouhodobě, loni o nich vydala knihu s názvem Na pozvání cara. Aktuálně pracuje na další. „Píši o veteránovi, který obdržel šest válečných křížů a byl to také volyňský Čech. Bolševici ho za trest vyvezli do Kazachstánu, a jakmile to bylo možné, odjel do Buzuluku, aby se přihlásil do vznikající československé vojenské jednotky. Při bojích absolvoval strastiplnou cestu až do Československa,“ prozrazuje historička.

Už od února pomáhá i uprchlíkům - ženám a dětem, také potomkům Čechů z válkou zmítané Ukrajiny. „Je to v podstatě už šestá vlna návratů. První nastala po první světové válce, aby se opakovala po každé dramatické události. Platilo to také po katastrofě černobylské jaderné elektrárny nebo odtržení Krymu,“ připomíná. Na určení současného počtu Čechů na Ukrajině nejsou spolehlivé statistiky. Většina se však již považuje ze Ukrajince, Martínková jejich počty odhaduje na tisíce.

Výstavu v dědických kasárnách, jak říká, připravovala déle než rok. „Využila jsem v předstihu mnoho zdrojů, které jsem našla během svého bádání. Měla jsem tu čest poznat spoustu příslušníků armádního sboru osobně. Nechávali mě naskenovat fotografie z jejich archivů nebo mi převyprávěli své osudy,“ tvrdí.

Mnoho jiných už ale zemřelo, takže jako zprostředkovatelé posloužili také jejich příbuzní. Podporu poskytlo i ministerstvo obrany. Výstavu hlášenou do třicátého září tady možná prodlouží až do sedmého října díky zájmu škol o pozdější termíny. O den později však zamíří dál.