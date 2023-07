HODONÍNSKO

Vodní nádrž Lučina

Vodní nádrž Lučina.Zdroj: Čtenář reportérKde: Nádrž se nachází ve Tvarožné Lhotě u Strážnice na Hodonínsku.

Proč jít sem: Umělá vodní nádrž Lučina je hlavním lákadlem rekreační oblasti Lučina v zalesněné chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat v údolí pod kopcem Šumárník. Dva břehy jsou betonové a do vody se tu vstupuje po schodech, jeden břeh je přírodní s pozvolným vstupem do vody. Koupaliště obklopují převážně travnaté pláže, na štěrkové pláži však najdeme skluzavku a u hráze můstek na skákání do vody. V areálu vodní nádrže se nachází stánky s občerstvením a sociální zázemí. Návštěvníkům se nabízí možnost turistických vycházek. Vybudované jsou tu také cyklistické stezky.