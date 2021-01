Zdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Radek Tomek z Vítovic se s uzavřením hospody vyrovnal po svém

Nejezte nám ty jitrnice, ty jsou pro psy! Vyvolává hospodský k hladovému hloučku pod smrkem. Právě na něm se totiž zabijačkové pochoutky pohupují. Muž naráží první sud s pivem. Místo půllitrů však překvapivě dává pod kohoutek okapovou rouru.

Namíří ji do potoka a místo do krků žíznivých hostů crčí pěnivý mok rovnou do vody. Navzdory recesi, se v tu chvíli nikdo nesměje. Slyšet je jen tlumené dopadání zpěněného piva do potoka.

