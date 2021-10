„Očkovat se tam bude v dopoledních hodinách. Přesný čas ale budeme vědět až v pondělí,“ doplnila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

V případě zájmu o naočkování třetí dávkou lidé kontaktují pracovnice bučovického odboru sociálních věcí až do pondělí do devíti hodin dopoledne. K dispozici budou do té doby na číslech 734 685 222 nebo 734 238 499.

Podmínkou je, že od aplikace druhé dávky uplynulo minimálně šest měsíců. Podle zástupců města si je možné nechat aplikovat také první dávku, nicméně očkování druhou dávkou si pak každý musí zajistit sám.