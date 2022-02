Dražší hypotéka podle něj znamená dražší nemovitost, neboť zdaleka ne všichni si mohou dovolit hrazení celé nemovitosti ze svého. „Hypotéky zdražují, neboť rostou tržní úrokové sazby a také klíčové sazby České národní banky. Ta je agresivně zvedá jako součást svého boje s inflací. Nemovitosti v uplynulých letech tolik zdražovaly, neboť levné hypotéky činily jejich nákup atraktivnějším,“ pokračoval Kovanda.

Zdůraznil také, že řada lidí si navíc nemovitost pořizuje proto, aby své úspory před inflací ochránili. Kupují je tedy takzvaně na investici. V nadcházejícím období vybudují ve Vyškově stavaři 299 nových bytů například v lokalitě bývalé prádelny Chrištof.

Tomáš Kaláb ze stavební firmy, která projekt realizuje, vidí více faktorů ovlivňujících budoucí ceny. „Řekl bych že rostoucí ceny energií, stavebních náklady i ceny bytů spolu souvisejí. Ekonomika rostla, lidé přitom neměli v podstatě za co utrácet, a tak kupovali téměř cokoliv, co koupit šlo. Osobně si myslím, že jsme dnes už na konci tohoto období a to z jednoduchého důvodu: lidem “přebytečné” peníze došly,“ komentoval Kaláb.

Obecně ale podle něj ceny bytů se zvýšením stavebních nákladů nesouvisí přímo. „Například my ve Vyškově budeme po vydání příslušných povolení stavět tak jako tak. Ceny budeme určovat podle toho, aby si byty někdo koupil a více méně nezávisle na našich nákladech. Jinými slovy, když rostou ceny bytů, rostou většinou i stavební náklady. Nehledal bych v tom ale stoprocentní příčinou souvislost,“ dodal Kaláb.

Alternativní možnost představují více než čtyři stovky městských bytů, které jsou příležitostí pro důchodce, ale i pro mladé rodiny. Ve Vyškově se aktuálně uvolňuje prostor po bývalých vyškovských službách na Albrechtově ulici.

Po dokončení demolice tam město najde nové využití. „V současné době zpracováváme studii využití tohoto prostoru. Dlouhodobě počítáme v tomto místě s bytovým domem pro seniory,“ přiblížil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Ve hře je ale více možností. „V některých městech jsou už tyto bytové domy více zaměřené komunitně, tedy kombinují nájemní bydlení pro seniory s byty pro mladé rodiny. I touto myšlenkou se budeme zabývat,“ dodal místostarosta.

ODHADOVANÝ VÝVOJ CEN BYTŮ



- Dlouhodobý růst pouze zpomalí.



- Ovlivňuje je cena energií, ale i rostoucí stavební náklady.



- Přípravy na nové bytové domy přesto ve Vyškově pokračují.



- V lokalitě po prádelně Chrištof vyroste 299 nových bytů.