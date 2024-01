Částku přesahující devět set čtyřicet tisíc korun letos přesáhl výtěžek tříkrálové sbírky za Charitu Vyškov. Ta organizovala koledování ve Vyškově, jeho místních částech a ve dvacítce dalších obcí. Z toho přes 931 tisíc přispěli dárci do kasiček a více než jedenáct tisíc zaslali online koledou nebo bezhotovostními dary.

Tři králové zavítali na náměstí do Vyškova. Poklonili se malému Ježíškovi | Foto: Lenka Voráčová

Peníze poputují mimo jiné i do podpory Domácí hospicové péče. Ta umožňuje těžce nemocným lidem, aby i nadále zůstávali v domácím prostředí a poslední chvíle života prožili v obklopení svých nejbližších.

Na základě sociálního šetření a schválení charitní radou pak pomoc zamíří i ke konkrétním případům. Peníze umožní dále renovaci oken Odlehčovací služby, kde jsou v havarijním stavu.

Vítanou podporou bude výtěžek také pro odkup automobilu zapůjčeného soukromou firmou, který využívá Pečovatelská služba na dopravu ke klientům. Vyprší totiž možná doba pronájmu.

„Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a do koledování se každoročně zapojí desítky tisíc dobrovolníků, zejména do pokladniček vykoledují dohromady desítky milionů korun,“ prohlásila celostátní koordinátorka tříkrálové sbírky Gabriela Víšová.

Koledníků zapojila Charita Vyškov pro tento rok dohromady čtyři sta padesát, celkem při sčítání výtěžku její pracovníci rozpečeťovali sto třicet osm kasiček.