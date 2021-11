„Týká se to komunikace vedoucí od Dědické ulice přes řeku Hanou po mostu směrem ke stadionu. V poslední době tam je totiž spousta akcí. Chodci i cyklisté kolidují s motorovou dopravou, chybí také vyznačený chodník,“ komentovala opoziční zastupitelka na základě dalších podnětů od lidí.

Podle vyškovského starosty Karla Jurky není například případné rozšíření vozovky možné s ohledem na nedostatek prostoru. „V podstatě to nemá rychlé řešení, o které jsme se už pokoušeli mnohokrát. Zatím to tedy skutečně není aktuální,“ reagoval starosta.

Na Obořilovou se dle jejích slov obrací místní s nepříjemnými zkušenostmi. „Když například v lokalitě projíždí autobus, někdy se s chodci jen obtížně vyhne. Chápu ale, že řešení není snadné,“ doplnila zastupitelka.

ZIMNÍ STADION



Po demolici a nové výstavbě je stadion otevřený už čtyři roky.



Nabízí možnost pořádání hokejových kempů, klubových soustředění i individuálních tréninků.



Jeho provoz je celoroční.



Kromě hokeje, krasobruslení a veřejného bruslení disponuje stadion také samostatně fungující restaurací.



Součástí je také potřebné zázemí pro další venkovní sportoviště.

Nadějí bude podle představitelů radnice do budoucna především zdvojkolejnění blízké železnice, se kterou bude spojené mimo jiné i snesení náspů. „Otevřou se nám tak dvě další přístupové cesty. Jednou z nich je řešení v podobě takzvaného dopravního přivaděče. Další možnost, jak se dostat do areálu, budeme s architektem prověřovat dál,“ potvrdil starosta Jurka.

Jako druhou variantu zmínil variantu směrem ke tribuně, která je ale nyní vytížená autobusy a obecně těžší dopravou. Ta totiž neprojede pod viaduktem, v budoucnu by se ale tato záležitost mohla dočkat uspokojivého řešení.

Jako další možnost přitom byla v minulosti zmiňována nová komunikace od dědického statku. „Nemá to ale smysl. V této lokalitě ale už máme také oranžové hřiště, máme tam také cyklotrasu. Nebylo by to proto vhodné,“ zhodnotil starosta.

Zimní stadion je ve Vyškově otevřený znovu od roku 2017, přecházela tomu demolice a následná výstavba. Ve výsledku tady ledová plocha splňuje mezinárodní normy a slouží pestré škále sportovních a volnočasových aktivit. Provozovatelé využívají moderní technologie v podobě bezčpavkového chladícího zařízení, šetří také vodu. Stadion je proto šetrnější k životnímu prostředí. Zvláště s uvolněním opatření a nástupem zimního období zájem mezi Vyškovany viditelně narůstá.