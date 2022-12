Přímo ve Vyškově obdržela starostka Karin Šulcová zatím pouze několik stížnosti důchodců, jejichž stomatoložka odešla do důchodu a její nástupkyně je už nepřijala. „Vyškovští zubaři žádné nové pacienty nepřijímají. Penzisté tedy jednali se zdravotní pojišťovnou, a ta je odkázala do Brna, což pro ně byl problém kvůli jejich zdravotnímu stavu. Dojíždění a delší chůzi po Brně s berlemi prostě nezvládnou. Nakonec jsem je ale nasměrovala na zubařku v bližším městě, která zahajovala svou praxi,“ popsala situaci Šulcová.

Obává se, že potíží bude jen přibývat. „Mladých lékařů je málo a nemají smlouvy s pojišťovnami, čímž je ošetření dražší a nemůže si ho každý dovolit. Peněz mají asi dost, proto přijímají mnohem méně pacientů než ti, kteří s pojišťovnami smlouvy mají. Řada zubařů je v důchodovém věku a náhrada za ně je mizivá, protože vysokým školám chybí odborníci na výuku a studium stomatologie je navíc velmi drahé,“ vysvětlovala vyškovská starostka.

Podle ní situaci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zatím neřeší. „Měl by se k tomuto vážnému problému konečně postavit čelem. Nemůže přesunovat odpovědnost na kraje, města a obce. Není to jediný vážný problém našeho zdravotnictví, chybí rovněž pediatři, psychiatři nebo psychiatrické sestry,“ vyjmenovala Šulcová.

Delší ordinační hodiny

V nedalekém Slavkově u Brna nedávno jeden zubař skončil, ale nahradil ho záhy nový. „Jeho kapacity byly během několika dní zaplněné. I když tedy cítíme nedostatek také, není to tak dramatické. Vnímáme ale regionální tlak, kdy ve městě hledají zubaře i lidé ze širokého okolí. Pokud se do budoucna do Slavkova přihlásí další zubař, určitě to uvítáme, protože prostor u nás stále máme,“ uvedla mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

K začátku prosince má Česká stomatologická komora na Vyškovsku čtyřiašedesát členů, z toho osmačtyřicet aktivních. „V současné době je patrný trend otevírání moderních zubních ordinací ve větších městech s kvalitním technickým vybavením a delšími ordinačními hodinami, které může sdílet několik zubařů. Tyto ordinace jsou svojí polohou dostupné také lidem z okolních menších obcí, dojezdová vzdálenost je rozumná a lidé v produktivním věku i se svými dětmi do větších měst běžně jezdí,“ prohlásila mluvčí komory Veronika Dufková.

Odliv zubních lékařů z malých obcí, které zaznamenávají i lidé v regionu, je podle ní daní za proces modernizace a geografické proměny země, která neovlivňuje pouze tento obor. „Nicméně je třeba zajistit péči také starším lidem se sníženou pohyblivostí, kteří se z vesnic do měst dopravují s obtížemi. Zde významným způsobem pomáhají kraje, obce či zdravotní pojišťovny, které pobídkami jako bezplatný pronájem, technické vybavení ordinace či peněžní odměna, motivují zubní lékaře k přejímání již stávajících či otevírání nových ordinací,“ dodala Dufková.